Змеиногорск: Минус партия и самовыдвиженец. Кто из кандидатов пройдет отбор на выборах в АКЗС

10 Августа 2021 Минус партия и самовыдвиженец. Кто из кандидатов пройдет отбор на выборах в АКЗС 12 кандидатов от малых партий успели собрать подписи избирателей для участия в выборах в Алтайское Заксобрание по одномандатным округам. Об этом рассказала руководитель избирательной комиссии региона Ирина Акимова. Теперь избирком проверяет подписные листы претендентов. В случае, если число забракованных автографов не превысит допустимый уровень, кандидаты получат статус зарегистрированных.

Всего в АКЗС на 34 одномандатных округа заявились 194 кандидата, причем 1 из них — как самовыдвиженец. Пока избирком зарегистрировал 112 человек. Документы остальных соискателей еще на рассмотрении. Среди представителей малых партий шансы получить допуск к выборам имеют только 12 одномандатников. Среди них 8 человек представляют «Новых людей», по 2 — «Родину» и «Коммунистов России». Еще 30 человек не справились со сбором подписей, в их числе представители все тех же трех партий плюс выдвиженцы от партии «За справедливость», а также единственный кандидат, не имеющий партийной «окраски».

Кроме того, в настоящее время избирком заверяет для регистрации и списки партий. Те, из них, кто не был освобожден от сбора автографов, должны были предоставить как минимум 9019 подписей. Проверке подлежат 20% подписных листов. В числе «сборщиков» представители пяти малых партий: «Родина», «Новые люди», «Коммунисты России», «Пенсионеры за социальную справедливость», «За справедливость». Еще столько же политобъединений имели льготу и подписи не собирали. Среди них — «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, ЛДПР и «Яблоко».

Всего по общекраевым спискам выдвинулись 920 кандидатов от девяти партий. При этом «Родина» до дедлайна списки так и не подала. Теперь в лучшем случае эта партия будет представлена только 2 кандидатами-одномандатниками. Партия же «За справедливость» изначально делала упор на округа, не формируя краевого партсписка, но поскольку все ее одномандатники так и не разжились подписями, фактически она выбывает из предвыборной гонки.

Напомним, выборы в АКЗС пройдут в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.

https://www.amic.ru/news/487629/

Змеиногорский вестник