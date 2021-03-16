Змеиногорск: Минтруд разработает обновленные правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет с учетом обратной связи от регионов и граждан

12 Марта 2021 Минтруд разработает обновленные правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет с учетом обратной связи от регионов и граждан

Правительству Российской Федерации в ближайшее время предстоит утвердить правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно для малообеспеченных семей, сообщает Минтруд России.

В соответствии с Указом Президента России с 2021 года размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи. Он может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Порядок предоставления выплаты утверждается постановлением Правительства Российской Федерации и регулирует условия выплаты, перечень сведений, которые могут запрашивать органы социальной защиты из государственных информационных систем и у гражданина для назначения выплаты. Такой документ во взаимодействии с субъектами федерации и общественными организациями разрабатывается Минтрудом России.

При разработке правил 2021 года будут учтены обращения регионов, общественных организаций и граждан, которые поступили в Минтруд России в прошлом году и в первые месяцы 2021 года. Задача правил – обеспечить максимальную адресность выплаты, предусмотрев комплексную оценку нуждаемости, включающую оценку доходов и имущественной обеспеченности граждан, сохранив простой способ получения выплаты: по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ (органах соцзащиты).

Напомним, если ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере — 50% от регионального прожиточного минимума на детей, то теперь оно будет назначаться более адресно.

Так 50% регионального прожиточного минимума принимается за базовый размер пособия. Если при выплате в базовом размере среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата будет назначаться в размере 75%. Если же и в этом случае среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 100%.

Змеиногорский вестник