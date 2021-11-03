Змеиногорск: Минстрой объяснил похолодание в домах жителей Змеиногорска «привередливостью» новой котельной

1 Ноября 2021 Минстрой объяснил похолодание в домах жителей Змеиногорска «привередливостью» новой котельной

В Змеиногорске несколько дней назад ввели в эксплуатацию новую модульную котельную, однако сразу после переключения на нее потребителей те стали жаловаться на холод в квартирах. Как передал «Змеиногорскому вестнику» алтайский Центр управления регионом (ЦУР), по данным Минстроя, перебои поставок тепловой энергии, скорее всего, были вызваны именно проведением пусконаладочных работ. Между тем редакции также уточнили, что для нового объекта требуется особый уголь специальной фракции, а стартовал он на обычном, который используется на всех других котельных района. На данный момент нужное топливо только готовятся закупить.

Ранее «Змеиногорский вестник» писал, что вечером 26 октября в редакцию обращались горожане с улиц Лелеснова и Строителей с жалобами на холод в домах. Корреспонденты издания пытались получить ответ от профильных служб муниципалитета, но тщетно. Уточнить информацию вышло только утром 27 октября. Как оказалось, сотрудники теплоснабжающей организации вместе с подрядчиком тем вечером запускали новую модульную котельную. Сотрудники газеты отмечают, что перебои во время старта, конечно, можно объяснить многими факторами, однако же жителей еще летом успокаивали: если монтаж затянется или возникнут проблемы с запуском, потребителей на себя возьмет старая котельная № 5. Тем не менее, по данным редакции, ее никто не запустил. «Мерзнете, граждане: подумаешь, одну ночь не топили!» — возмущаются в издании.

Позже на сайте газеты привели сообщение с разъяснениями, поступившими из краевого Минстроя через краевой ЦУР. Согласно им, упомянутую модульную котельную мощностью 0,8 МВт в городе установили за 7,8 млн рублей. Как указано в сообщении, в период с 26 по 28 сентября (очевидно, имеется в виду все же октябрь) на ней производились пробные пусконаладочные работы – регулировалась и налаживалось система теплоснабжения в соответствии с техническими регламентами. В министерстве считают, что на тот момент нарушения теплового режима вполне могли иметь место.

При этом в сообщении указано, что при проведении пусконаладочных работ использовался рядовой уголь с фракцией от 0 до 300 мм – им топят и остальные районные котельные. Но по результатам проведения комплекса работ специализированная организация выдала заключение о необходимости использования на новом модульном объекте твердого топлива с фракцией 5 – 20 мм (так называемую «семечку»). Сейчас администрация района лишь прорабатывает вопрос закупки рекомендованного угля. Теплоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме от старой котельной № 5.

Стоит заметить, что, количество предложений по продаже угля фракции «семечка» в Сети куда меньше, чем по продаже более крупного угля-«ореха» или того же рядового угля. Кроме того, у некоторых поставщиков «семечка» оказывается дороже привычных фракций. Не исключено, что закупка рекомендуемого топлива для модульной котельной в индивидуальном порядке может создать для администрации дополнительные проблемы.

Отметим, что с проблемами на старте отопительного сезона сталкиваются и другие алтайские муниципалитеты. Как пишет «Вестник целины», в ночь с 26 на 27 октября в квартирах жителей Хабаров, подключенных к центральной сети теплоснабжения, существенно похолодало. Потребители с улицы Советской вообще утверждали, что их котельная не топится уже сутки и закрыта на замок. Местные коммунальщики подтвердили факт понижения температуры и объяснили это отсутствием угля. Администрация Хабарского района со своей стороны заверила, что поводов для беспокойства нет: запасы есть, топливо просто не смогли своевременно подвезти из-за поломки транспорта.

Банкфакс

Змеиногорский вестник