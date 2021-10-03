Змеиногорск: Минстрой Алтайского края через суд принялся выбивать крупные долги муниципалитетов за резервный уголь

1 Октября 2021 Минстрой Алтайского края через суд принялся выбивать крупные долги муниципалитетов за резервный уголь

Власти Алтайского края уже неоднократно поднимали проблемную тему поставок резервного угля в муниципалитеты региона, которые не могут обеспечить себя сами и впоследствии нередко не платят за эту помощь от региона. Разгребать данный вопрос приходится Минстрою путем судебных разбирательств, и новая волна исков началась перед стартом отопительного периода. На сегодня уже есть первые решения в пользу региона о крупных взысканиях, к примеру, Славгороду придется заплатить более 11 млн рублей.

По данным картотеки арбитража, «крестовый поход» Минстроя против неплательщиков стартовал 13 сентября. В этот день в суде оказалось 11 исков к муниципальным образованиям Алтайского края. Одним из лидеров по сумме просроченной задолженности за поставленный резервный уголь оказалась администрация Славгорода. Согласно материалам дела, в конце декабря 2020 года с местными властями было заключено два договора на поставку топлива из региональных резервов, которое было необходимо для теплоснабжения социальных объектов. По условиям соглашения, получатель должен был оплатить поставку в течение трех месяцев, но до сих пор этого не сделал. С конца марта мэрию города поставили «на счетчик». 28 сентября арбитражный суд решил взыскать с администрации Славгорода по долгам за две поставки совокупно 11,4 млн рублей с учетом начисленной пени.

Вместе с тем решение об удовлетворении аналогичных требований в сентябре также были вынесены в отношении властей Мамонтовского и Третьяковского района. С первого взыскали около 800 тысяч рублей, со второго – почти 4,9 млн рублей. Причем последнюю сумму администрация Третьяковского района накопила по шести договорам угольных поставок, два из которых были заключены в октябре и ноябре.

Тем временем арбитражные разбирательства продолжаются в отношении восьми муниципалитетов: Солонешенского (1,3 млн рублей), Крутихинского (3,9 млн), Ельцовского (1 млн), Бийского (932 тысячи), Немецкого (5,9 млн), Чарышского (4,2 млн) районов. Отдельно стоит выделить Змеиногорский и Каменский районы, которые должны краю 24,1 млн и почти 29 млн рублей соответственно. Как озвучил на пресс-конференции 30 сентября глава Минстроя Алтайского края Иван Гилев, долги муниципалитетов за резервный уголь составляют около 800 млн рублей.

ИА «Банкфакс» со своей стороны направило запрос в Минстрой Алтайского края, чтобы узнать, в частности, какие из районов или городов имеют наибольшие просрочки, и возможно ли применение каких-либо санкций в таких ситуациях, когда муниципалитеты не хотят гасить долги добровольно.

Банкфакс

Змеиногорский вестник