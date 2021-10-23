Змеиногорск: Минпромторг: магазины продолжат бесперебойную работу в нерабочие дни

21 Октября 2021 Минпромторг: магазины продолжат бесперебойную работу в нерабочие дни

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что системообразующие предприятия страны продолжат бесперебойную деятельность в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. К ним относятся и продуктовые магазины, сообщает ТАСС.

По словам министра, продолжат работу производства непрерывного цикла, все предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок антиковидных средств, а также продуктовый ретейл. Мантуров подчеркнул, что в нерабочие дни важно обеспечить россиянам возможность беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости.

Напомним, 20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях по всей стране с 30 октября по 7 ноября. При этом местные власти могут установить дополнительные нерабочие дни как до 30 октября, так и после 7 ноября, если того требует ситуация в регионе.

Амител

Змеиногорский вестник