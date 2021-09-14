ГОРНЯК22 15.09.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетит Барнаул 10 сентября

Горняк22
16 часов Ago

9 Сентября 2021 Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетит Барнаул 10 сентября Министр здравоохранения России Михаил Мурашко с рабочим визитом 10 сентября посетит Барнаул.

Как сообщили в правительстве региона, глава Минздрава побывает в Алтайской краевой клинической больнице, клиническом лечебно-реабилитационном центре «Территория здоровья», Алтайском краевом онкологическом диспансере, городских поликлиниках № 9 и № 14, а также в Алтайском краевом кардиологическом диспансере.

После этого министр встретится с губернатором Виктором Томенко и поучаствует в награждении медицинских работников.

Отметим, что Алтайский край в этом году уже не впервые посещают высокопоставленные чиновники. В конце августа в регион приезжала глава Ростуризма Зарина Догузова, в мае на открытии II этапа Кубка мира по гребле присутствовал министр спорта Олег Матыцин, а в марте с визитом здесь побывал премьер-министр Михаил Мишустин.
https://www.amic.ru/news/489222/

Змеиногорский вестник

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