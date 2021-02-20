Змеиногорск: Метели и местами плюсовая температура. О погоде в Алтайском крае 18 февраля

18 Февраля 2021 Метели и местами плюсовая температура. О погоде в Алтайском крае 18 февраля

Умеренный снег и метели ожидаются в Алтайском крае днем 18 февраля. По прогнозам синоптиков, на дорогах сохранится сильная гололедица.

Согласно информации краевого Гидрометцентра, температура составит от -6 до -11 градусов, местами по югу – от -3 до +2 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, метели. По югу ожидается мокрый снег. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -8…-10 градусов. Небольшой снег, на дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 4-9 м/с.

Амител

Змеиногорский вестник