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Алтайский край

Змеиногорск: Метели и местами плюсовая температура. О погоде в Алтайском крае 18 февраля

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

18 Февраля 2021 Метели и местами плюсовая температура. О погоде в Алтайском крае 18 февраля

Умеренный снег и метели ожидаются в Алтайском крае днем 18 февраля. По прогнозам синоптиков, на дорогах сохранится сильная гололедица.

Согласно информации краевого Гидрометцентра, температура составит от -6 до -11 градусов, местами по югу – от -3 до +2 градусов. Небольшой, местами умеренный снег, метели. По югу ожидается мокрый снег. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -8…-10 градусов. Небольшой снег, на дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 4-9 м/с.

Амител

Змеиногорский вестник

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