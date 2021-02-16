Змеиногорск: Межрайонный прокурор Владимир Евдокимов 19 февраля проведет прием жителей села Саввушка • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

11 Февраля 2021 Межрайонный прокурор Владимир Евдокимов 19 февраля проведет прием жителей села Саввушка Змеиногорский межрайонный прокурор Евдокимов Владимир Владимирович проведет личный прием граждан в с.Саввушка Змеиногорского района Алтайского края 19 февраля 2021 года с 14.00 до 15.00 часов.

Прием состоится в помещении администрации Саввушинского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края.

Змеиногорский вестник