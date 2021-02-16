Змеиногорск: Межрайонный прокурор Владимир Евдокимов 19 февраля проведет прием жителей села Саввушка • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: Межрайонный прокурор Владимир Евдокимов 19 февраля проведет прием жителей села Саввушка

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

11 Февраля 2021 Межрайонный прокурор Владимир Евдокимов 19 февраля проведет прием жителей села Саввушка Змеиногорский межрайонный прокурор Евдокимов Владимир Владимирович проведет личный прием граждан в с.Саввушка Змеиногорского района Алтайского края 19 февраля 2021 года с 14.00 до 15.00 часов.
Прием состоится в помещении администрации Саввушинского сельсовета Змеиногорского района Алтайского края.

Змеиногорский вестник

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ГОРНЯК22

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