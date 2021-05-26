Змеиногорск: «Медвежонок» «взял» новые дипломы в краевой столице

22 Мая 2021 «Медвежонок» «взял» новые дипломы в краевой столице

20 мая воспитанники подготовительной группы Карамышевского детского сада «Медвежонок» приняли участие в финале XIII краевого фестиваля детского народного творчества «Солнцеворот — 2021», который проходил в Барнауле.

Нашими «конкурентами» были 18 творческих коллективов, из разных районов Алтайского края и города Барнаула. На сцене юные артисты под руководством музыкального руководителя Ивановой Галины Юрьевны и воспитателя Даниловой Юлии Александровны представили номер – музыкальную композицию « Как на тоненький ледок» и получили диплом 1 степени в номинации «Ансамблевое народное пение».

Так же педагоги С.И. Сушкеева и Л.В.Пиксайкина приняли участие в выставке конкурсе декоративно – прикладного творчества и ремесел «Узорочье» и завоевали дипломы 1 степени.

А на днях в «Медвежонок» награды за победу во Всероссийской выставке -смотре «Детский сад: мир любви, заботы и внимания».

Змеиногорский вестник