Змеиногорск: Медовый Спас 2021. Как отмечают праздник и что нельзя делать в этот день?

14 Августа 2021 Медовый Спас 2021. Как отмечают праздник и что нельзя делать в этот день? Медовый Спас, первый из трёх летних Спасов, отмечают христиане 14 августа 2021. На Руси именно с этого дня пчеловоды начинали собирать урожай мёда. А над первой ложкой сладкого лакомства загадывали желание. Но в этот день строго запрещалось ставить на стол продукты животного происхождения. Какие ещё традиции связаны с Медовым Спасом, как его принято отмечать и что нельзя делать – читайте в материале amic.ru.

Медовый Спас. Что это за праздник?

Когда Медовый Спас в 2021 году, какие у него традиции и почему его считают маковым

Рассказываем, что можно и нельзя делать в этот праздник

Название Медовый Спас празднику дали в народе. И тут совместились сразу два понятия. С одной стороны, слово «спас» созвучно со словом «запасаться» (в данном случае мёдом), а с другой – праздник так нарекли в честь Иисуса Христа, то есть Спасителя.

Дело в том, что в Константинополе в древние времена в августе стояла невыносимая жара, которая способствовала распространению болезней и эпидемий. И тогда из храма Святой Софии служители стали выносить частичку креста, на котором был распят Иисус, и освящать им воду, чтобы прогнать заразу. То есть спасать людей.

Так появился праздник, который в народе назвали Спас, а в церковном календаре – Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Медовым же его прозвали из-за того, что к этому дню соты в ульях уже были наполнены мёдом, и пасечники начинали собирать урожай.

Как отмечают Медовый Спас?

Ну, конечно, в этот день собирали первый урожай мёда и освящали его в церкви. Так пасечники благодарили Бога за его щедрый дар. Кроме того, считалось, что освящённый мед помогает вылечить все болезни. Часть урожая было принято отдавать священникам. Угощали мёдом в этот день и нищих.

После освящения во время завтрака вся семья начинала трапезу с этого лакомства. При этом над первой ложкой каждый загадывал желание: считалось, что оно обязательно сбудется.

В храмах на Медовый Спас проводят богослужения, во время которых поют гимны, посвящённые смыслу распятия Спасителя. Также совершают обряд торжественного выноса креста из алтаря в центр храма.

В этот праздник нужно было помочь слабым и нуждающимся. Нельзя было отказывать в помощи к тем, кто об этом попросил.

А ещё на Медовый Спас ходили купаться – в последний раз в уходящее лето. На Руси верили, что если искупаться в этот день, то можно обрести силы и крепкое здоровье. После 14 августа уже не купались, так как считалось, что вода затягивалась ряской, водяной готовился ко сну и мог утопить тех, кто его потревожил.

Что нельзя делать на Медовый Спас?

14 августа начинается Успенский пост. Поэтому в этот день нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. Запрещается и алкоголь.

В праздник нельзя сквернословить, сплетничать, злиться, желать зла и думать о плохом.

Шуметь и веселиться на Медовый Спас тоже запрещается. С одной стороны, это нельзя из-за поста – все увеселительные мероприятия на этот период прекращались. А с другой – в народе считали, что от криков и шума пчёлы могут покусать пасечника и следующий урожай будет плохим.

А ещё 14 августа, по народному поверью, нельзя убивать божьих коровок, иначе жди беды и неприятностей.

Приметы Медового Спаса

Дождь на Медовый Спас – целый год не будет лесных пожаров.

Наступить в лужу 14 августа – к деньгам.

Ласточки и стрижи улетают на юг – ночи станут холоднее.

Если на Медовый Спас укусит муха – будут ссоры в семье.

Увидите сороку – поклонитесь ей. Иначе ждите беды.

Упавшее в колодец ведро – предвестник гостей.

Когда будет Яблочный и Ореховый Спасы в 2021 году?

Уже скоро. В 2021 году Яблочный Спас будем отмечать 19 августа, а Ореховый – 29.

https://www.amic.ru/voprosdnya/466355/

Змеиногорский вестник