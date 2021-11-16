ГОРНЯК22 16.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Медики ковидного госпиталя в Барнауле пожаловались на урезание зарплаты

Горняк22
1 час Ago

13 Ноября 2021 Медики ковидного госпиталя в Барнауле пожаловались на урезание зарплаты Медики ковидного госпиталя Барнаула, открытого на базе городской больницы №5, пожаловались на систематическое нарушение их трудовых прав. Согласно посту в паблике Barnaul22, сотрудники отделения реанимации и интенсивной терапии №2 регулярно недополучают зарплату — по их словам, руководство удерживает зарплату за сверхурочную работу.

«Заставляют подписывать трудовые договоры с меньшей ставкой. Табели рабочего времени исправляют перед начислением заработной платы, тем самым медсестры, санитары недополучают заработанные деньги», — отмечается в публикации.

Кроме того, к людям применяют необоснованные штрафы, отнимая у них часы работы — вместо 24 часов в табели записываются смены по 12, 16 или 18 часов, а порой и вовсе отработанное время не отмечается.
Также медики недополучают «ковидные» выплаты по постановлению правительства РФ №415 и №484. По закону стимулирующие надбавки должны включаться в размер среднего заработка и должны учитываться при расчете выплат к отпуску и командировочных расходов, что соответствует нормам Трудового кодекса РФ. Но этот закон тоже игнорируется при выплате отпускных.

Как отметили в сообществе, в Минздраве края уже знают о ситуации, а Дмитрий Попов взял проверку на личный контроль.
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Змеиногорский вестник

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