Змеиногорск: МЧС России предлагает разрешить разводить костры на дачных участках
15 Июля 2021 МЧС России предлагает разрешить разводить костры на дачных участках МЧС России подготовило проект постановления правительства, который отменяет запрет на разведение костров на землях общего пользования населенных пунктов и на территориях частных домовладений. Об этом сообщает РИА Новости.
Нововведение касается также ограничений на приготовление пищи на открытом огне, сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, которые ранее полагалось уничтожать в установленных для этого местах.
Отметим, что с 28 апреля на территории Алтайского края действовал особый противопожарный режим, во время которого запрещено посещать леса, использовать фейерверки и разводить костры. В середине июня его отменили в связи со стабилизацией обстановки с пожарами.
Отмена официального запрета на посещение лесов и въезд в них не означает допустимость пренебрежения правилами пожарной безопасности, заверили в региональном Минприроды. Специалисты призывают проявлять большую сознательность и оградить себя от нежелательных штрафных санкций, а природу – от губительных последствий.
Амител