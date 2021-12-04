ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Змеиногорск: МЧС рассказало о стабилизации газовой обстановки в шахте «Листвяжная»

Горняк22
10 часов Ago

1 Декабря 2021 МЧС рассказало о стабилизации газовой обстановки в шахте «Листвяжная»

Газовая обстановка в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стабилизирована, но вести разведку пока нельзя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что за прошедшие сутки горноспасатели откачивали воду из горных выработок, контролировали газовую атмосферу, подавала азот и хладон в отработанное пространство лавы.

В МЧС также сообщили, что в рамках проведенного технического совета с участием специалистов ведомства и работников Научного центра ВостНИИ были приняты решения разработать мероприятия по созданию безопасной газовой атмосферы в шахте. Ведется дополнительное бурение трех скважин, они пройдены на 80 процентов, еще три запланированы, проводится подготовка места для бурения. Работы идут круглосуточно.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября. В результате ЧП погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей. Возбуждено уголовное дело, пятерых подозреваемых, в том числе директора шахты, арестовали. Семьи погибших на «Листвяжной» получат по одному миллиону рублей от Фонда социального страхования.

Сообщалось, что начальство шахты проклеивало изнутри датчики двусторонним скотчем, чтобы те показывали заниженные показатели газа. Ростехнадзор займется проверкой информации после сообщений от горняков о заклеенных газовых датчиках на кемеровской шахте «Листвяжная».

Лента РУ

Змеиногорский вестник

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