Змеиногорск: Марафон заповедных друзей ждёт участников

16 Ноября 2021 Марафон заповедных друзей ждёт участников

16 ноября стартует Межрегиональный Марафон Друзей Тигирекского Заповедника «Алтай 04_22»!

Если Вы хотите испытать себя в вопросах экологии, приобщиться к природоохранной деятельности и найти единомышленников, собирайте команду и участвуйте, делая добрые дела!

Межрегиональный Марафон — это комплекс мероприятий, проводимых с применением дистанционных технологий с целью экологического просвещения жителей Алтайского края и Республики Алтай, привлечения в добровольческую природоохранную деятельность в поддержку заповедной территории – Тигирекского заповедника.

Марафон проводится с 16 ноября 2021 года по 10 июня 2022 года (включительно). Участники Марафона — лица, объединенные в команды от 3-х и более человек, в возрасте 7-14 лет, проживающие в Республике Алтай и Алтайском крае:

школьные — представители образовательных организаций общего и дополнительного образования и иных объединений школьников;

семейные — представители одной или нескольких семей, дети в возрасте 7-14 лет и взрослые.

От одной организации участвовать может несколько команд.

Каждая команда имеет уникальное название и должна подать заявку по форме (Приложение 1) до 22 ноября 2021 года по адресу sodruzestvo04@yandex.ru

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Подробнее с условиями, Положением Марафона можно ознакомиться в разделе Конкурсы на сайте Тигирекского заповедника.

Змеиногорский вестник