Змеиногорск: Марафон «Новое знание» продолжает русские традиции просветительства – говорит эксперт

20 Мая 2021 Марафон «Новое знание» продолжает русские традиции просветительства – говорит эксперт Открывшийся 20 мая в Москве марафон «Новое знание» продолжает лучшие традиции русского просветительства. Он дает возможность получить новую информацию от самых известных ученых и экспертов, которые признаны во всем мире, считает председатель регионального отделения в Алтайском крае российского общества «Знание» Сергей Мансков.

«Традиции просветительства и просвещения народа в русской культуре и русских медиа очень сильны. Мы хорошо помним блестящие лекции Ираклия Андроникова в 1960-х годах, лекции Юрия Лотмана под единым циклом «Беседы о русской культуре», которые выходили в середине 1980-х. Рубеж веков прославилось проектом на телеканале «Культура», который назывался «Академия», <…> когда первые лица в той или иной области научных знаний рассказывали о генетике, кибернетике, физике, астрономии и многом другом. Теперь марафон «Новые знания» во многом продолжает эти традиции просветительства – фигуры ученых первой величины рассказывают о своих открытиях, которых в России множество. Если эти марафоны будут повторяться – это будет великое дело», – подчеркнул Мансков.

По его словам, в первый день марафона можно выделить урок президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука «Что такое природоподобные технологии», где рассказывалось, в частности, об экологичных вариантах атомных электростанций.

Также, в первый день марафона большой интерес у зрителей, как в офлайн, так и в онлайн, вызвали дискуссии, посвященные российскому Интернету и будущем Рунета, венчурному инвестированию. Помощник Президента РФ, член наблюдательного совета Российского общества «Знание» Андрей Фурсенко рассказал о вызовах современного мира и возможностях российской науки, директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» Владимир Пирожков в своей части выступления рассказал об инновациях и трендах с перспективами искусственного интеллекта.

• Завтра, 21 мая участников и слушателей ждет масса интересного. К примеру, пресс-секретарь Президента РФ расскажет о FakeNews, изобретатель, инженер-электронщик и программист, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк и Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров выступят на площадке, где выскажут свое мнение по теме «Заменит ли искусственный интеллект человеческий разум?». Мэр Москвы Сергей Собянин расскажет о мегаполисах как основе развития современной цивилизации, министр обороны РФ Сергей Шойгу выступит на тему «Знания и Вооруженные силы Российской Федерации». С полным списком выступлений можно ознакомиться по ссылке http://marathon.znanierussia.ru/utm_source=partner&utm_medium=post&utm_campaign=znanierussia . Жители Алтайского края также могут принять участие в марафоне в онлайн-формате.

• Трехдневный просветительский марафон «Новое Знание», который проводит научное общество «Знание», проходит с 20 по 22 мая в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Зрителями могут стать более 5 млн человек.

Змеиногорский вестник