Змеиногорск: Малые города Алтайского края приглашают к участию в проекте поддержки местных инициатив 2022 года

7 Июля 2021 Малые города Алтайского края приглашают к участию в проекте поддержки местных инициатив 2022 года С 1 июля объявлен конкурсный отбор по проекту поддержки местных инициатив в Алтайском крае. Заявки принимают на портале алтайпредлагай.рф до 1 декабря 2021 года. При этом заявки на проведение ремонтных работ зданий, сооружений, необходимо направить до 1 октября.

Практика ППМИ ежегодно совершенствуется и улучшается, в том числе расширяются возможности участников конкурсного отбора. Так, по итогам заседания межведомственной комиссии муниципальным образованиям — участникам конкурсного отбора предоставлены дополнительные возможности.

Основным новшеством конкурсного отбора 2022 года стала возможность участия малых городов с численностью населения до 50 тысяч человек — Алейск, Белокуриха, Горняк, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Славгород, Яровое с правом подачи на конкурс по две заявки (аналогично административным центрам муниципальных районов). Заявки могут подаваться по любым направлениям в рамках типологии проекта.

Кроме того, с учетом обращений муниципальных образований края районам предоставлено право подачи на конкурс проектов общерайонного значения, которыми будут пользоваться два и более населенных пункта. Речь идет о благоустройстве мест отдыха, ремонте и обустройстве объектов общего пользования и так далее.

Также типология проекта расширена направлением «Объекты по охране окружающей среды», в рамках которого могут быть реализованы проекты по очистке водоемов, захоронению несанкционированных свалок и другие.

С 2022 года при оценке заявки присваиваются дополнительные баллы за использование социальных сетей для информирования населения. В группах размещаются два объявления: по информированию населения о проекте, проведении опроса, итогового собрания, а также по освещению итогов собрания граждан.

По вопросам участия в проекте можно обращаться по телефону (3852) 29-83-50 или электронной почте init@fin22.ru.

Справка: проект поддержки местных инициатив сегодня является наиболее распространенной практикой инициативного бюджетирования в Российской Федерации. Он позволяет решить наиболее важные для сельского населения проблемы, связанные с благоустройством и ремонтом объектов общественной инфраструктуры. В 2021 году в Алтайском крае будет реализовано 400 инициативных проектов общей стоимостью 412,3 миллиона рублей, из них средства краевого бюджета — 299,3 миллиона рублей.

https://www.altairegion22.ru/region_news/malye-goroda-altaiskogo-kraya-priglashayutsya-k-uchastiyu-v…

На фото: обустройство детской площадки в селе Бураново Тогульского района (2021 год)

Змеиногорский вестник