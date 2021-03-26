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Змеиногорск: Мальта — Россия: прогноз на матч 1-го тура квалификации чемпионата мира

Мар 26, 2021
ГОРНЯК22 26.03.2021

22 Марта 2021 Мальта — Россия: прогноз на матч 1-го тура квалификации чемпионата мира

24 марта состоится матч 1-го тура квалификационной кампании чемпионата мира  Мальта — Россия. Ожидается, что для подопечных Черчесова игра на выезде будет комфортной и закончится триумфом. 

Форма сборной Мальты

Национальная команда хозяев не проигрывала на протяжении семи последних встреч. Результат вроде как хороший, если не учитывать уровень соперников. Противниками сборной в победных матчах были команды Фарерских островов, Андорры, Лихтенштейна, Латвии и Гибралтара. Встречи со сборными Испании и Швеции закончились для Мальты разгромным поражением. Поэтому говорить о достижениях и ожидать результативной игры не приходится.

Форма сборной России

Национальная команда России терпела поражения на протяжении шести матчей. В трех поединках победа соперников была сухой. В последних двух сборная пропустила восемь мячей. Но в матче против Мальты опасаться за оборону россиянам не стоит. Если брать во внимание последние поединки с командами одного уровня с Мальтой, то в таких матчах россияне забивают хорошо. Примером тому является игра против Сан-Марино — счет встреч 5:0, 9:0.    

В предстоящем поединке эксперты сайта ODDS.RU фаворитом считают гостевую команду. Шансы на победу хозяев мизерные, как и на ничейный результат. Аналитики БК склоняются к тому, что Мальта не доставит хлопот такой серьезной европейской сборной, как Россия. Поэтому они склонны предполагать, что россияне не пропустят гол в свои ворота, а сами же забью соперникам как минимум дважды. 

Змеиногорский вестник

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