Змеиногорск: Магнитную бурю ожидают в Алтайском крае 8 февраля • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: Магнитную бурю ожидают в Алтайском крае 8 февраля

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

8 Февраля 2021 Магнитную бурю ожидают в Алтайском крае 8 февраля

Магнитная буря ожидается утром 8 февраля в Алтайском крае. Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Судя по предоставленным графикам, начаться буря может около 9 часов утра. В этот момент планетарный индекс геомагнитной возмущенности достигнет четырех баллов, что говорит о серьезной вероятности магнитной бури.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что магнитные бури не оказывают сильного влияния на здоровье человека.

По его словам, самочувствие больше зависит от информированности человека о наступающей буре, чем от нее самой.

Эксперт уточнил, что существует статистика, которая свидетельствует об ухудшении самочувствия людей при повышении солнечной активности. Однако он заметил, что статистика «не применима к конкретному человеку».

Амител

Змеиногорский вестник

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