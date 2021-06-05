Змеиногорск: Магнитная буря обрушится на Землю в июне

2 Июня 2021 Магнитная буря обрушится на Землю в июне

Магнитная буря обрушится на Землю в середине июня. Её пик придётся на 16-е число, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Мощность магнитных волн в этот день составит пять баллов. Кроме того, по прогнозу учёных, 2 июня магнитосфера будет возмущённой, что соответствует четырём баллам.

Эксперты отмечают, что во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, вероятны нарушения сна, обострение хронических заболеваний, упадок сил.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил, что магнитные бури не оказывают сильного влияния на здоровье человека.

По его словам, самочувствие больше зависит от информированности человека о наступающей буре, чем от неё самой.

Учёный уточнил, что существует статистика, которая свидетельствует об ухудшении самочувствия у людей при повышении солнечной активности. Однако он заметил, что статистика «не применима к конкретному человеку».

Амител

Змеиногорский вестник