Змеиногорск: Луков день. Почему 31 октября нельзя предаваться обжорству

31 Октября 2021 Луков день. Почему 31 октября нельзя предаваться обжорству 31 октября в народе отмечают Луков день. Сегодня чествуют евангелиста Луку, отдавшего себя служению Господу и проповедовавшего веру в разных странах.

Традиции Лукова дня

Святой, которому посвящен праздник, в мирской жизни занимался медициной и увлекался философией. Кроме того, Лука писал иконы.

В эту дату славяне стремились поправить здоровье и избавиться от недугов. Прежде всего, предки ели лук. Но в небольших количествах.

Что запрещено 31 числа?

В Луков день ни в коем случае нельзя предаваться обжорству. По поверью, перегрузки пищеварительной системы могут сказаться плохо не только на организме, но и на жизни в целом. При «перенасыщении» человека может обуять лень, которая приведет к плачевным последствиям: финансовому краху, размолвкам в дружбе и любви, ухудшению дел на работе.

Приметы дня

Мутные звезды — к дождю;

Лошадь фыркает — к теплу;

Облака плывут с севера на юг — к солнечной погоде;

Кошка скребет пол — к ветру;

В лесу воют лисицы — значит, погода испортится.

https://altapress.ru/zhizn/story/lukov-den-pochemu-oktyabrya-nelzya-predavatsya-obzhorstvu-295600

Змеиногорский вестник