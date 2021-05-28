Змеиногорск: Лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях выберут в России

25 Мая 2021 Лучшие проекты создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях выберут в России Принимаются заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, которые проходит в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Участниками могут стать поселения, имеющие статус федеральных, региональных исторических поселений, а также города с численностью населения до 100 тысяч человек. С 2021 года специальная комиссия будет отбирать не 80, как было раньше, а 160 победителей. Каждый получит грант на реализацию своего предложения. Для этого вдвое увеличен премиальный фонд конкурса – с 5 млрд до 10 млрд рублей.

В процессе отбора оценивается качество планировочных и архитектурных решений, прогнозируемые социальные эффекты, соответствие проекта историко-градостроительной и природной среде.

«Проекты направлены на повышение качества и комфорта городской среды. Уверен, за прошедший год поселения разработали новые уникальные и эффективные решения, инициативы. Конкурс призван собрать лучшие практики, чтобы тиражировать их дальше, улучшая условия жизни в городах и поселениях по всей России. Для малых городов и исторических поселений это отличная возможность получить не только экспертную оценку, но и материальную поддержку на дальнейшие интересные проекты», — отметил председатель Правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский.

С 2018 года победителями конкурса стали 240 проектов. Федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» к концу 2024 года предусмотрена реализация не менее 480 проектов победителей Конкурса.

Как думаете, земляки, мы этого достойны?!

Змеиногорский вестник