Змеиногорск: Лучшие исполнители штрафных ударов в футболе

14 Апреля 2021 Лучшие исполнители штрафных ударов в футболе

Стандартные положения имеют определяющую роль в современном футболе. Над угловыми, штрафными и даже аутами команды часами работают на тренировках. В истории рождались игроки, которые не только шлифовали часами свои штрафные удары, но и обладали талантом от природы. Сайт Bet24-online.ru представляет пятерку футболистов, которые регулярно забивали важные голы со стандартных положений.

Криштиану Роналду

Гениальный португалец обладает мощным выстрелом, отбить который вратарям сложно. Штрафные Криштиану любит исполнять с расстояния 25-30 метров, где есть зона между стенкой и воротами. Роналду всегда бьет на силу, а его пушечные выстрелы летят по прямой линии и часто опускаются непосредственно перед воротами. Учитывая силу удара и непредсказуемость полета мяча, попадания в створ ворот на 70% гарантируют гол.

Синиша Михайлович

Сербский центральный защитник был грозой вратарей. Благодаря умелой реализации стандартных положений, расстояние до ворот не имело значения, Синиша поставил такие рекорды, как хет-трик с помощью реализованных штрафных, а также 11 реализованных ударов за сезон. Михайлович предпочитал дальние удары, которые летели с силой по высокой дуге, неудобной для голкиперов.

Дэвид Бэкхэм

Гений стандартных положений МЮ, Реала и сборной Англии. Дэвид тщательно отрабатывал все удары на тренировках, в его подходе не было мелочей. Британец определенным образом ставил мяч, опорную ногу, отмерял шаги для разбега. Все это позволяло Бэкхэму исполнять штрафные в особом стиле, когда мяч летел с сумасшедшей подкруткой, а вратарь не мог рассчитать его траекторию.

Роналдиньо

Главный творец успехов каталонского гранда в эпоху тренерства Райкарда. Когда бразилец был в оптимальной форме, то «сине-гранатовые» побеждали на всех фронтах, а сам Роналдиньо демонстрировал футбол фантастического уровня. «Зубастик» умел качественно исполнять штрафные удары, которые заставали врасплох лучших голкиперов мира. А его фантастический гол за национальную сборную в ворота Англии является настоящим шедевром мирового футбола.

Жуниньо Пернарбукано

Лучший мастер штрафных в истории современного футбола. Самонаводящиеся удары в девятки летели от Жуниньо с расстояния до 40 метров. Полузащитник был символом прогресса Лиона, который доминировал на внутренней арене и блистал в Лиге Чемпионов. Пернарбукано забил 75 голов со стандартных положений, став лучшим в данном компоненте. А еще бразилец отличался умением выдать точную передачу на длинное расстояние.

Змеиногорский вестник