Змеиногорск: Любовь к отеческим гробам? Так сегодня жители Змеиногорска убирают мусор на кладбище

6 Мая 2021 Любовь к отеческим гробам? Так сегодня жители Змеиногорска убирают мусор на кладбище Это фото нам прислали читатели в соц.сетях. С комментариями, которые мы и публикуем полностью, в надежде, что кто-то сделает нужные выводы.

— Здравствуйте! Этот произвол все разрастается на старом кладбище, с каждым годом все больше и больше. На своих могилах чистят, а на чужие скидывают.

Пора поднять этот вопрос и наконец-то привлечь власть и совесть людей, к этой проблеме. Надеемся на вашу помощь, думаю, не только мы обеспокоены этим.

Это фото единичного случая, а таких по кладбищу множество. Ведь могилы тех, кого завалили ленивые земляки, принадлежат нашим жителям. Там похоронены, возможно те, кто воевал на фронтах, а с этой памятью так обращаются! Разве это допустимо?!

Неужели трудно запаковать мусор и донести до края кладбища?! Люди мы или нет?!

К этим словам ничего не добавишь…

Змеиногорский вестник