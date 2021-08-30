Змеиногорск: Линейки 1 сентября в Алтайском крае пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов

26 Августа 2021 Линейки 1 сентября в Алтайском крае пройдут только для учеников 1, 9 и 11 классов Все образовательные организации Алтайского края готовы к началу нового учебного года. C учетом эпидобстановки торжественные линейки пройдут для учеников 1, 9 и 11 классов.

25 августа прошло заседание заседание правительства края под руководством губернатора Виктора Томенко. Оно было посвящено готовности учреждений образования к новому учебному году, сообщили в пресс-службе главы региона.

По словам врио министра образования и науки края Светланы Говорухиной, в этом году в школы региона пойдут почти 280 тысяч детей. Министерство образования и науки края и Роспотребнадзор подтвердили готовность к новому учебному году школ, детсадов, учреждений дополнительного, профессионального образования, краевых центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Все они готовы начать работу с 1 сентября.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил уделить внимание антиковидным мерам в учреждениях образования — соблюдению ограничений, а также контролю за вакцинацией сотрудников. По данным Минобрнауки региона, уже привиты 61,8% работников сферы образования.

https://www.ap22.ru/paper/Minobrnauki-V-Altayskom-krae-privito-61-8-rabotnikov-sistemy-obrazovaniya….

Змеиногорский вестник