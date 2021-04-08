Змеиногорск: Лев Лещенко перенес 4 сердечных приступа после COVID-19

5 Апреля 2021 Лев Лещенко перенес 4 сердечных приступа после COVID-19 79-летний Лев Лещенко рассказал о «постковидном хвосте», который принес осложнения и серьезные проблемы со здоровьем.

Лещенко вспомнил, как радовался, когда его выписали из больницы после COVID-19. Тогда исполнитель был доволен тем, что одолел болезнь и наслаждался эйфорией от победы. Но затем, как он выразился, пришел «постковидный хвост»: начались проблемы с сердцем – Лев Валерьянович перенес 4 сердечных приступа. «Возникала мощная стенокардия, меня кошмарило и колбасило», – поделился Лещенко.

В такие периоды артист попадал под наблюдение медиков, но долго не мог оставаться не у дел и возвращался к творческой деятельности, чтобы не впасть в депрессию. Певец намекнул, что последствия коронавирусной инфекции затронули не только его, но и супругу Ирину Павловну, которая лечилась от COVID-19 вместе с мужем. «Нам пришлось серьезно взяться за здоровье», – рассказал Лещенко.

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Змеиногорский вестник