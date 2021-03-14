Змеиногорск: Лето в России станет катастрофично долгим

10 Марта 2021 Лето в России станет катастрофично долгим Если человечество не предпримет усилий по сдерживанию изменения климата, то к 2100 году в Северном полушарии лето станет более долгим и растянется на полгода. Несмотря на кажущиеся выгоды для стран, расположенных в этих широтах, в том числе России, температурные сдвиги будут иметь катастрофические последствия для сельского хозяйства, здравоохранения и окружающей среды. К такому выводу пришли китайские ученые, опубликовавшие результаты научной работы в журнале Geophysical Research Letters. Кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты проанализировали исторические климатические записи, охватывающие период времени с 1952 по 2011 год, чтобы определить длительность четырех времен года в Северном полушарии. Они определили начало лета, когда значения температур поднимаются выше 75-й процентили, то есть начинают входить в четверть самых высоких температур в течение года. Аналогично зима начинается, когда значения температуры воздуха опускаются к 25 процентам самых холодных температур года. Ученые также использовали модели климатических изменений, чтобы проследить, как сезоны будут сдвигаться в будущем.

Оказалось, что в среднем за полвека продолжительность лета увеличилась с 78 до 95 дней, а длительность зимы уменьшилась на три дня. Весна и осень сократились с 124 до 115 и с 87 до 82 дней соответственно. Весна и лето теперь начинаются немного раньше, а осень и зима — позже. В наибольшей степени сезонные циклы оказались затронуты в Средиземноморье и Тибетском нагорье.

Если тенденция продолжится, то к 2100 году зима будет длиться меньше двух месяцев, а весна с осенью также значительно сократятся. Это может привести к нарушению вегетации растений, что станет причиной уменьшения кормовой базы для животных и нарушения равновесия в экосистемах. Это также способно нанести ущерб сельскому хозяйству, поскольку ростки могут гибнуть из-за поздних весенних заморозков. Длительное лето подвергнет многих людей воздействию аллергенов, а также поспособствует увеличению ареала обитания болезнетворных насекомых.

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