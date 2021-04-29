Змеиногорск: «Летние» выпаса в Змеиногорском историческом центре

26 Апреля 2021 "Летние" выпаса в Змеиногорском историческом центре Вот такую картину наблюдали жители Змеиногорска на прошлой неделе. Прямо в историческом центре города паслись коровы и овцы. Это превращается уже в обыденность и может все таки ответственные службы обратят внимание на такого рода нарушения? И будут наказывать нерадивых хозяев, как говорится рублем. Ведь сейчас нет большого труда установить владельцев этих «бродячих» домашних животных.



Змеиногорский вестник