Змеиногорск: Лекарь, пекарь и таксист. Для кого вакцинацию сделают обязательной в Алтайском крае?

7 Июля 2021 Лекарь, пекарь и таксист. Для кого вакцинацию сделают обязательной в Алтайском крае?

На этой неделе вакцинация в Алтайском крае станет обязательной для отдельных групп населения. Об этом 5 июля рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина. По ее словам, проект постановления уже находится на согласовании. Кажется, новостью это ни для кого не стало. Подобные антиковидные меры ввели уже в десятках российских регионов. Алтай же держался до последнего. Губернатор Виктор Томенко рассказывал amic.ru, что не хотел бы обязательной вакцинации для края. Но эпидобстановка продолжает ухудшаться и, похоже, без жестких мер не обойтись. Поэтому рассказываем, кому придется ставить прививку, законно ли такое решение и могут ли уволить за отказ.

1

Как обязательная? Путин же говорил, он против этого

Да, так президент и сказал во время своей прямой линии. Но он сам же и заметил, что регионы могут вводить обязательную вакцинацию и без него, не нарушая законов. А президент, мол, с такими местными решениями ничего поделать не может.

К тому же сама вакцинация формально не обязательная и любой может от нее отказаться. Но в этом случае работодатель имеет полное право отстранить вас от исполнения своих обязанностей. И даже зарплату на время отстранения он вам платить не должен.

На эту тему даже съязвил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что вакцинация в России действительно добровольная.

«Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич, и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки», — объяснил он.

Так что на бумаге все так и есть: вакцинация добровольная. Хочешь — прививайся. Не хочешь — не прививайся. Но сиди без работы и зарплаты. Согласны, что звучит сомнительно. Но как есть.

2

Обязательная вакцинация — это законно?

Да. Почему никакие законы эта мера не нарушает, amic.ru уже подробно рассказывал. А во время прямой линии это подтвердил и Путин. Он напомнил про закон об иммунной защите населения 1998 года.

«Вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае подъема заболевания в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, особенно из групп риска», — объяснил президент.

Вторая составляющая закона — это календарь профилактических прививок. В обычное время вакцины из этого списка не обязательны. Но если эпидобстановка ухудшилась и главный санитарный врач региона подписал специальное постановление, то отдельные группы граждан должны привиться.

Такие документы и издали главные санитарные врачи всех регионов, где обязательная вакцинация уже введена. И теперь к этому все готово и в Алтайском крае.

Причем, поголовную «обязаловку» ввести невозможно. В перечне указаны только сотрудники сфер, где люди активно взаимодействую между собой. Они и должны прививаться: так санитарные власти пытаются всеми силами уменьшить распространение инфекции.

Постановления Роспотребнадзора направлены даже не на сотрудников, а на их работодателей. Мол, они обязаны привить не меньше 60% своих сотрудников. А если не привьют — нарвутся на штраф за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения ( 6.3 КоАП РФ ).

И кстати: подобные нормы действуют не только для ковида. В календаре указаны брюшной тиф, холера, сибирская язва и многие другие инфекции. И после вспышки любой из этих болезней санитарные власти могут ввести обязательную вакцинацию. А всех «отказников» — отстранить от работы.

3

Кого заставят прививаться?

Точно этого не знает никто. Во-первых, в календаре указаны не профессии, а сферы, работники которых подлежат обязательной вакцинации. А во-вторых, там же есть сноска: в случае с ковидом санитарные власти без проблем могут изменить и расширить список вакцинируемых. Тем не менее, во всех российских регионах перечень оказался одинаковым.Регионы почти полностью копируют документ, который 15 июня подписала главный санитарный врач Москвы.

Там перечислены следующие сферы деятельности:

торговая сфера;

салоны красоты и косметических услуг, спа, соляриеи, бани и сауны, физкультурно-оздоровительные центры, фитнес-клубы и бассейны;

прачечные, химчистки и другие предприятия бытовых услуг;

предприятия общественного питания;

многофункциональные центры (МФЦ);

клиентские подразделения финансовых и почтовых организаций;

общественный транспорт и такси;

сфера образования, здравоохранения и соцзащиты;

сфера ЖКХ и энергетики;

организация и проведение культурных, выставочных и просветительских мероприятий;

организация и проведение развлекательных, досуговых и зрелищных мероприятий;

детские игровые комнаты и развлекательные центры.

Например, для этих же категорий чуть раньше обязательную вакцинацию ввели в соседних Республиках Алтай и Хакасия. Поэтому скорее всего, точно такой же список в ближайшее время утвердят и в Алтайском крае.

4

Что будет, если я откажусь от обязательной вакцинации?

Кроме отстранения без сохранения зарплаты — ничего. В Алтайском крае ограничения на этом пока заканчиваются. Но в Москве, например, без прививки уже не пускают в заведения общепита и на массовые мероприятия. А регионы, как мы помним, частенько перенимают у столицы ковидные ограничения. Поэтому не обещаем, что без прививки от ковида вы сможете свободно перемещаться и жить привычной жизнью.

5

А если у меня противопоказания к прививке?

Тогда обязать вас прививаться никто не может. К противопоказаниям медики относят беременность (и период грудного вскармливания), хронические заболевания в стадии обострения, а также аллергическую реакцию на отдельные компоненты вакцины. На таких сотрудников правила вакцинации не распространяются. Но и подтверждено это должно быть официально. Нужно сходить к терапевту, чтобы он посмотрел вас и в случае необходимости выписал медотвод.

6

Меня могут уволить, если я не привьюсь?

Нет. Отстранение от работы — единственная «санкция» для тех, кто отказывается прививаться. Ни уволить, ни оштрафовать, ни понизить вас в должности работодатель не имеет права. Хотя на деле, конечно, может быть по-разному. И если вы уверены, что начальник нарушает ваши права, смело обращайтесь в трудовую инспекцию.

Амител

Змеиногорский вестник