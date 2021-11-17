ГОРНЯК22 17.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Куба сняла ограничения на въезд для привитых россиян

Горняк22
7 часов Ago

15 Ноября 2021 Куба сняла ограничения на въезд для привитых россиян

с 15 ноября Куба сняла ограничения на въезд для всех привитых иностранных туристов, в том числе и для россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Популярная пляжная страна отменяет проведение ПЦР-тестирования для туристов по приезде в страну. Вместо этого путешественники должны предоставить так называемый «паспорт здоровья» или международный сертификат о вакцинации против коронавируса препаратом, признанным Кубой (например, «Спутником V» или любым другим лекарством российского производства).

Невакцинированные туристы могут предъявить в аэропорту ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета. Отмечается, что смягчение ограничений для туристов стало возможным благодаря завершающейся компании вакцинации населения Кубы.

Ранее в ноябре вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин отметил «взрывной спрос» на зарубежный отдых среди россиян в новогодние праздники. При этом сообщалось, что средний чек за зимние путевки в этом году будет выше.

Лента РУ

Змеиногорский вестник

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