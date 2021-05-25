Змеиногорск: Кто такой святой Николай Чудотворец и почему его очень любят верующие

22 Мая 2021 Кто такой святой Николай Чудотворец и почему его очень любят верующие На Руси 22 мая прозвали «Никола Вешний» — в честь любимого святого Николая Чудотворца, у которого есть сразу несколько праздников в году.

Кроме Николы Вешнего, у святого Николая много имен: святитель Николай, святой Николай Угодник, Мир Ликийских чудотворец, Никола Чудотворец, Николай Мирликийский. А 22 мая еще называют «Николиным» днем.

Святого Николая не зря прозвали Чудотворцем. Житие этого святого по количеству страниц гораздо скромнее книг о ее чудесах. Святой Николай был епископом в Мире (сейчас это город Демре в Турции). Он остался в памяти современников как ярый как борец с язычеством и защитник христианства, а также обиженных и обездоленных.

Согласно житию, еще при жизни святой Николай совершил много чудес. Одно из них произошло еще до того, как священнослужитель Николай получил епископский сан. Он предсказал надвигавшуюся бурю, которая могла потопить корабль. Своей молитвой он успокоил морские волны и воскресил матроса, упавшего с мачты.

Именно святой Николай стал прообразом знаменитом Санты Клауса («святого Клауса», то есть Николая).

22 мая 2021 года принято ходить в храм, на богослужение чтобы помолиться Николаю Чудотворцу. А после богослужения на Руси по традиции устраивали праздничный обед.

https://tolknews.ru/obsestvo/56210-den-nikolaya-chudotvortsa-maya-kak-pravilno-provesti-prazdnik

Змеиногорский вестник