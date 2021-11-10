Змеиногорск: Кто открыл «мышку на миллион»?

8 Ноября 2021 Кто открыл «мышку на миллион»?

В степях Казахстана обитает редкая «мышь» селевиния. Сколько их осталось на свете не знает никто. Строго говоря, селевиния не мышь. И даже не тушканчик. Несколько лет назад британские зоологи составили список самых дорогих исчезающих животных и оценили селевинию в 1 млн долларов. Чем же селевиния так ценна? Дело в том, что это последнее млекопитающее, которое было открыто в XX веке. Открыл и описал эту зверушку в 1938 году зоолог родом из Змеиногорска Виктор Алексеевич Селевин.

Талантливый сын пианиста





Учёный-зоолог Виктор Алексеевич Селевин родился 5 апреля 1905 года в Змеиногорске. Отец Селевина, Алексей Иванович, служил чиновником, был талантливым пианистом-любителем, состоял в переписке П. И.Чайковским! Мать, Мария Васильевна, также получила музыкальное образование, давала уроки музыки.

Когда Алексея Ивановича не стало, и семья Селевиных переехала в Семипалатинск.

Талантливого парня, хорошо знавшего тюркские и европейские языки, взяли работать в краеведческий музей.

Там он всерьез увлекся научной работой — сбирал сведения о местах распространения уже вымерших к тому времени куланов, изучал лис-корсаков в восточной части Семипалатинской губернии, диких кабанов Дельбегетейских гор.

В 1927 году Селевин поступил в Томский университет. Много времени уделял изучению орнитологических коллекций университетского музея. Посещал зоологические музеи в Москве и Ленинграде. В 1928 году перешёл в Среднеазиатский университет в Ташкенте, который окончил в 1932 году. Поступил в аспирантуру.

С любовью к природе…

Благодаря постоянным экспедициям Виктора Алексеевича Селевина, он стал «пионером» и «первооткрывателем» во многих областях науки. К примеру, именно он стоял у истоков казахстанской орнитологической науки советского периода.

Изучая и познавая мир, он стал первым радетелем в области охраны и использования охотничье-промысловых животных. В.А.Селенин участвовал в экспедициях Казахской станции защиты растений.

К полезным видам, нуждающимся в защите человека, зоолог отнёс пустельгу, чеглока, коршуна, орла-могильника, сову ястребиную и даже обыкновенную ворону. Сегодня, когда многие хищные птицы оказались на грани вымирания, мы можем сказать что ученый был во многом прав!

В 1923—1924 годы Селевин изучал животный мир западной части Прииртышского Алтая. В 1925 исследует верховья Иртыша — озеро Зайсан и Чёрный Иртыш, где изучал размножение саранчи – в то время ученые только искали способы борьбы с этим опасным вредителем.

В 1926 году Виктор Алексеевич участвует в энтомологической экспедиции по южным районам Семипалатинской области и Восточному Прибалхашью.

В 1927 участвовал в экспедиции Семипалатинского музея в Западном Алтае.

В 1929—1931 годах проводил археологические и энтомологические исследования в Казахском мелкосопочнике и пустынном Прибалхашье.

В 1932 году проводил исследования, поддержанные правительством Казахской ССР, в обширном районе от Караганды до Каркаралинских гор и озера Балхаш.

В 1933 году Селевин участвует в первой комплексной экспедиции в пустыне Бетпак-Дала. Комплексная экспедиция 1935 года, организованная Ташкентским и Алма-Атинским университетами, исследовала нагорье Сарыарка.

Зимой 1936 года Селевину присуждена степень кандидата биологических наук без защиты диссертации. Он был избран доцентом кафедры зоологии Казахстанского госуниверситета им. Кирова.

Научная сенсация

Экспедиция 1937 года дала возможность почти полностью убрать «белые пятна» с карты Бетпак-Далы. В экспедиции 1938 года участвовало более 20 человек. Главным результатом экспедиции было нахождение нового вида и рода грызунов, эндемика Казахстана — боялычной сони, которой дали латинское имя Selevinia betbakdalensis. Удивительная «мышь, не мышь» произвела переполох в научном мире. Это была сенсация мирового масштаба. Чтобы отыскать её место в классификации млекопитающих, пришлось создавать новое самостоятельное подсемейство Selevinia familie nova. Ученые считают селевинию «утерянным звеном эволюции». Она ловко лазает по деревьям, а съесть может больше своего веса. А еще селевиния подманивает саранчу, умело подражая звукам, которые издают эти насекомые. Она настолько редка, что фотографий ее очень мало. Большинство из них были сделаны в середине прошлого века. Живёт селевиния в небольших норах, которые сама роет под корнями кустов. Зимой залегает в спячку.

Не стало за три дня до свадьбы…

Экспедиция 1938 года закончилась у станции Чу. После этого Селевин ещё раз пересёк Бетпак-Далу вдвоём с шофёром по караванному пути Кан-Джол. В Семипалатинске он заболел тяжёлой формой гриппа. Чуть оправившись от болезни, вернулся в Алма-Ату, где сдал отчёт об экспедиции и прочитал доклад в Университете. Повторная волна гриппа сказалась на сердечно-сосудистой системе.

В ночь на 4 ноября 1938 Селевин скончался за три дня до намеченной свадьбы. Его бывшая невеста, химик Зоя Петровна Якушева, более чем через полвека опубликовала в Алма-Атинском журнале «Selevinia» о нём очерк.

Именем ученого, названы улицы в Семипалатинске и Алма-Ате. Его памяти посвящены несколько книг. Вот такой большой след оставил на земле после себя наш земляк — змеиногорец Виктор Алексеевич Селевин.

Змеиногорский вестник