Змеиногорск: Кто может выйти на пенсию досрочно?

5 Октября 2021 Кто может выйти на пенсию досрочно? Большинство работодатели с большой неохотой принимают в штат людей предпенсионного возраста. Многие из них не могут устроиться на новое место, а до пенсии им еще несколько лет. Однако это не повод отчаиваться, успокаивают в ПФР, ведь в этом случае россияне могут стать пенсионерами раньше, пишет «РГ».

На сколько лет раньше можно выйти на пенсию?

Граждане России могут выйти на два года раньше на пенсию, если они лишились работы, а новую найти так и не смогли. Но, например, если человек решит уволиться по собственному желанию и досрочно стать пенсионером, у него ничего не получится. Должно быть выполнено четыре обязательных условия.

На каких условиях можно оформить досрочную пенсию?

Первое: прекращение трудовой деятельности произошло из-за сокращения или ликвидации организации.

Второе: страховой стаж для женщины должен быть не меньше 20 лет и не менее 25 лет для мужчин.

Третье: накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2021 году это 21.

Четвертое: невозможно устроиться на новую работу. Этот факт должны подтвердить в службе занятости населения, куда человеку

Как проверить свой стаж и количество пенсионных балов?

Проверить свой трудовой стаж и количество накопленных пенсионных балов можно в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России или на Едином портале государственных услуг.

Также эти сведения можно получить в клиентских службах ПФР и МФЦ. Там вам сформируют выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР, где отражена самая актуальная информация о средствах пенсионных накоплений гражданина и результатах их инвестирования.

Куда мне обратиться, чтобы оформить пенсию досрочно?

Решение о назначении пенсии Пенсионный фонд принимает только по предложению органов службы занятости населения. Если до пенсии осталось около двух лет, а вас сократили с работы, не затягивайте с визитом в эту организацию. Тут вы получите статус безработного и вам назначат пособие по безработице.

После того, как так статус вам подтвердят в службе занятости, необходимо обратиться в ПФР с заявлением о назначении страховой пенсии по старости. Кстати, его можно подать в электронном виде.

Что делать, если мне назначат досрочную пенсию, а я найду работу?

Необходимо в обязательном порядке об этом уведомить Пенсионный фонд. В этом случае выплату досрочной пенсии прекратят.

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Змеиногорский вестник