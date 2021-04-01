Змеиногорск: Кредитным кооперативам могут запретить брать маткапитал

29 Марта 2021 Кредитным кооперативам могут запретить брать маткапитал Сейчас размер материнского капитала составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго ребенка.

Депутаты Госдумы могут запретить погашать ипотечные заемы кредитных потребительских кооперативов (КПК) материнским капиталом, потому что КПК часто обналичивают средства, сообщают «Известия».

В Центробанке заявили, что решение по исключению КПК из госпрограммы использования материнского капитала может быть принято только после дополнительного анализа.

Материнский капитал – это мера государственной поддержки демографии среди населения. С 2007 года на такую поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. Обналичивание средств, выделенных в рамках программы, запрещено.

https://tolknews.ru/obsestvo/53224-pochemu-kreditnim-kooperativam-hotyat-zapretit-brat-matkapital

Змеиногорский вестник