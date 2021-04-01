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Алтайский край

Змеиногорск: Кредитным кооперативам могут запретить брать маткапитал

Апр 1, 2021
ГОРНЯК22 01.04.2021

29 Марта 2021 Кредитным кооперативам могут запретить брать маткапитал Сейчас размер материнского капитала составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго ребенка.
Депутаты Госдумы могут запретить погашать ипотечные заемы кредитных потребительских кооперативов (КПК) материнским капиталом, потому что КПК часто обналичивают средства, сообщают «Известия».

В Центробанке заявили, что решение по исключению КПК из госпрограммы использования материнского капитала может быть принято только после дополнительного анализа.

Материнский капитал – это мера государственной поддержки демографии среди населения. С 2007 года на такую поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. Обналичивание средств, выделенных в рамках программы, запрещено.
https://tolknews.ru/obsestvo/53224-pochemu-kreditnim-kooperativam-hotyat-zapretit-brat-matkapital

Змеиногорский вестник

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