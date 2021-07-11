Змеиногорск: Краевой туроператор приглашает отдохнуть в Змеиногорске

8 Июля 2021 Краевой туроператор приглашает отдохнуть в Змеиногорске

Даже среди коренных жителей Алтайского края не все знают, чем богата эта земля. Лучше узнать историю региона можно на однодневные экскурсии в город Змеиногорск «К истокам Алтая», которая пройдет 25 июля и 21 августа 2021 года.

Змеиногорск – знаменитый город Алтая. Свое имя он получил по названию горы Змеиной, где в 1723 году открыли богатейшее месторождение полиметаллических руд — главное на тот момент на Алтае по содержанию серебра. До нашего времени сохранилось множество каменных зданий той поры, остатки рудника.

Во время экскурсии вы увидите выработки Змеиной горы, посетите исторический центр города, осмотрите памятник Ермаку, завоевателю Сибири. Вы также сможете зайти в уникальный музей развития истории горного производства им. Акинфия Демидова, основателя горнозаводской промышленности. Там вы узнаете, как жили рабочие 19 века, как добывали медь и золото в те времена.

Во время путевой экскурсии вы насладитесь красотой окружающей природы за окном автобуса: окрестности города Змеиногорск называют Алтайской Швейцарией. Природа этого места действительно впечатляет: гранитные останцы скал причудливых форм, знаменитое Колыванское Озеро, и пейзажи алтайского предгорья.

На обратной дороге вас ждет остановка на родине знаменитого конструктора Михаила Калашникова. Вы посетите мемориальный музей его имени, который расположен в здании бывшей сельской школы, где когда-то учился Калашников. Для коллекции музея сам конструктор передал часть своего личного архива – книги, фотографии, награды, военную и гражданскую форму, коллекцию наручных часов, коллекцию оружия, автомобиль и многое другое.

Записаться на экскурсию можно у туроператора «Охота». Граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и многодетные семьи могут посетить экскурсию бесплатно – для этих социальных слоёв путешествие оплачивается за счёт средств краевого бюджета.

Уточнить подробности и записаться на тур можно по телефону 8 (3852) 368-401.

Амител

Змеиногорский вестник