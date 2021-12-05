Змеиногорск: Ковид не снижается: в Змеиногорском районе за сутки 16 подтвержденных случаев заболевания

1 Декабря 2021 Ковид не снижается: в Змеиногорском районе за сутки 16 подтвержденных случаев заболевания В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 525 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 529 пациентов, умерли 29 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 104 571 человек, в т. ч. 8576 детей. Выздоровели 75 569 человек (+ 529). Итого всего умерли 7 206 человек (+ 29), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 5 776 человек (+ 27), иные причины смерти – 1 430 человек (+ 2).

По состоянию на 1 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 247 человек.

Кроме этого, 355 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 672, из них подключено к аппаратам ИВЛ –252.

Минздравом края развернуто 4701 коек, к кислороду имеют подключение 3384, с ИВЛ –360. Резервных коек: 4701-3247-355=1099

68 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

306 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 525 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 142, Бийск — 46, Рубцовск — 43, Алейск — 17, Змеиногорский, Топчихинский районы — по 16 заболевших, Михайловский район — 15, Каменский, Шелаболихинский районы — 14, Мамонтовский, Рубцовский районы – по 13, Алейский, Благовещенский, Волчихинский, Поспелихинский районы — по 12, Камень-на-Оби, Курьинский район — по 11, Кулундинский район — 10, Третьяковский район — 9, Немецкий национальный, Ребрихинский, Угловский районы — по 8, Ключевский, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 7, Заринск, Быстроистокский районы – по 6, Калманский район — 5, Павловский район — 4, Завьяловский, Краснощековский, Солонешенский районы — по 3, Локтевский, Романовский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 2, Славгород, Смоленский, Бурлинский, Целинный районы — по 1.

За весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 34526, Алейск — 2121, Алейский район — 1005, Алтайский район — 483, Баевский район — 264, Белокуриха — 537, Бийск — 9293, Бийский район — 1156, Благовещенский район — 1311, Бурлинский район — 566, Быстроистокский район — 198, Волчихинский район — 923, Егорьевский район — 744, Ельцовский район — 146, Завьяловский район — 559, Залесовский район — 518, Заринск — 3120, Заринский район — 452, ЗАТО Сибирский — 198, Змеиногорский район — 1207, Зональный район — 586, Калманский район — 1199, г. Камень-на-Оби — 1687, Каменский район — 590, Ключевский район — 743, Косихинский район — 463, Красногорский район — 200, Краснощековский район — 445, Крутихинский район — 485, Кулундинский район — 1232, Курьинский район — 621, Кытмановский район — 360, Локтевский район — 1408, Мамонтовский район — 740, Михайловский район — 1108, Немецкий национальный район — 796, Новичихинский район — 533, г. Новоалтайск — 2423, Павловский район — 1143, Панкрушихинский район — 215, Первомайский район — 1577, Петропавловский район — 370, Поспелихинский район — 1109, Ребрихинский район — 899, Родинский район — 610, Романовский район — 486, Рубцовск — 7051, Рубцовский район — 985, Славгород — 2451, Смоленский район — 379, Советский район — 269, Солонешенский район — 227, Солтонский район — 297, Суетский район — 159, Табунский район — 645, Тальменский район — 1215, Тогульский район — 490, Топчихинский район — 1176, Третьяковский район — 684, Троицкий район — 542, Тюменцевский район — 504, Угловский район — 645, Усть-Калманский район — 929, Усть-Пристанский район — 511, Хабарский район — 433, Целинный район — 482, Чарышский район — 379, Шелаболихинский район — 562, Шипуновский район — 1220, Яровое – 981.

Из общего числа заболевших 920 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 66569 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 104571 заболевших: 21543 – у больных внебольничной пневмонией, 73365 – у заболевших ОРВИ, в 9663 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2617257 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 386,21 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 10712 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 11064 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 336 363 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На утро 01.12.2021 прививается 1 034 890 человек, в том числе: 135 844 человека получили первую прививку; 853 427 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 45 619 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ.

Змеиногорский вестник