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Алтайский край

Змеиногорск: Космонавт сделал снимок Барнаула с МКС перед рассветом

Мар 18, 2021
ГОРНЯК22 18.03.2021

15 Марта 2021 Космонавт сделал снимок Барнаула с МКС перед рассветом

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал, как выглядят сибирские города из космоса за несколько минут до рассвета.

«Доброе утро, Барнаул, Новосибирск, Томск, Кемерово! Успел заснять вас за несколько минут до рассвета. Как у вас погодка сегодня?», — написал автор снимка на своей странице в Instagram.

Это далеко не первая фотография столицы Алтайского края, сделанная с космической станции. Так, в конце 2020 года космонавт, бортинженер МКС Олег Артемьев на своей странице в Instagram показал, как выглядит Барнаул из космоса.

Он также отметил, что Ленточный бор – уникальная растительная зона, которая не встречается в других местах планеты.

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Публикация от Sergey Kud-Sverchkov (@kudsverchkov)

Амител

Змеиногорский вестник

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