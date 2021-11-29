Змеиногорск: Копай пещеру. Что делать, если застрял на трассе в метель?

25 Ноября 2021 Копай пещеру. Что делать, если застрял на трассе в метель?

Много лет назад в Алтайском крае произошла трагическая история. В автомобиле, застрявшем на трассе, насмерть задохнулась целая семья. Машина была исправна, в ней был бензин, но проехать они не смогли из-за перемёта. А погибли от выхлопных газов, попавших в салон. Подобные истории – яркий пример того, как опасно оставаться на трассе в непогоду. Но что делать, чтобы этого не произошло? Портал amic.ru поговорил с руководителем барнаульской автошколы «Центр высшего водительского мастерства» Антоном Мищенковым и рядом других экспертов. Вот какие советы они дали.

1

Что нужно взять с собой в дальнюю дорогу?

Зимой в машине при дальней дороге должны быть:

лопата, тросы и лебёдка, домкрат, запасные провода, портативное пусковое устройство, цепи на колёса, скребок для очистки стёкол;

тёплая куртка и обувь (лучше всего валенки или рыбацкая обувь) на смену;

термос с горячей водой или чаем, перекус (орехи, сало, батончики, бутерброды);

алюминиевый котелок (он отдаёт больше тепла, чем обычная кастрюля, но об этом ниже), газовая плита с баллонами, сухой спирт, топливные брикеты, жидкость для розжига, охотничьи спички, свечи (что с ними сделать, тоже расскажем ниже).

аптечка;

фонарь, нож;

одеяло и плед;

канистра с запасным топливом.

Уезжая в дальнюю дорогу, сообщите маршрут и предполагаемое место прибытия коллегам или родным. Пусть они будут готовы подать сигнал тревоги, если вы потеряетесь и не выйдете на связь.

2

Что делать, если сломалась машина или дорогу перемело?

Прежде всего постарайтесь безопасно поставить машину. Если есть возможность, то ближе к обочине, чтобы в вас случайно не въехал другой автомобиль.

Позвоните спасателям.

Оставайтесь в машине, если знаете, что помощь скоро будет. Если стоит две машины, то лучше всем сидеть в одной, чтобы не жечь топливо сразу везде. Мало ли сколько придётся ждать.

В метель ставьте машину так, чтобы ветер не дул в выхлопную трубу. Если она забьётся, что весь дым будет идти в салон. В некоторых ситуациях выхлопные газы можно не почувствовать и отравиться. Если машину никак не развернуть, то нужно постоянно откапывать выхлопную трубу, чтобы её не заметало.

Если пришлось заночевать в машине, то хотя бы один должен бодрствовать (или по очереди). Всегда должен быть кто-то, кто контролирует ситуацию.

Если вы понимаете, что помощь придёт нескоро или вы вообще не можете никому сообщить о ЧП (например, связи нет или разряжен телефон), то лучше не оставаться в авто, найти безопасное укрытие (об этом в следующей карточке).

3

Что это за безопасное место?

Если вы на трассе, где нет поблизости заправки, отеля, домов, какого-то другого помещения, то можно сделать себе пещеру в снегу. Звучит странно, но люди опытные говорят, что это очень выручает.

Как её сделать, рассказал Антон Мищенков.

Пещеру нужно выкопать в сугробе, чуть поодаль от дороги. Дно и стены можно выстлать ковриками и обшивкой из машины.

Согреться можно свечами: зажигайте по одной и ставьте в алюминиевый котелок. Кстати, при этом стены пещеры подтают, а потом превратятся в лёд, что сделает её ещё теплее.

Если нет воды, то поможет снег.

Советов по еде тут не дадим, если с собой ничего нет, то и взять будет негде. Но человек без еды может продержаться несколько дней. Если перекус есть, то тратьте его разумно, не съедайте всё сразу.

4

Куда звонить, если на дороге попал в беду?

Запишите эти номера телефонов (и не забудьте хорошо зарядить свой сотовый перед поездкой):

единый номер спасения: 112;

горячая линия МЧС: 8 (3852) 202-621;

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59;

дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.

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Змеиногорский вестник