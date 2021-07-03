Змеиногорск: Консультирует и объясняет Змеиногорская межрайонная прокуратура

30 Июня 2021 Консультирует и объясняет Змеиногорская межрайонная прокуратура Эти информации подготовлены сотрудниками Змеиногорской межрайонной прокуратуры.

Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об отходах производства и потребления

Змеиногорской межрайонной прокуратурой по сообщению, размещенному в средствах массовой информации, проведена проверка соблюдения законодательства об отходах производства и потребления. Проверкой установлено, что территория вдоль дороги ведущей от дома, расположенного по адресу ул. Тракторная 1г г. Змеиногорск по направлению на северо-запад к земельному участку с кадастровым номером 22:67:010102:283 и сам земельный участок с кадастровым номером 22:67:010102:283 регулярно загрязняются отходами производства и потребления, в том числе твердыми коммунальными отходами, биологическими отходами, жидкими бытовыми отходами. При этом, в нарушение требований законодательства администрацией г. Змеиногорска меры к выявлению лиц, самовольно размещающих отходы производства и потребления, а также меры к предотвращению загрязнения вышеуказанной территории и вывозу отходов не принимаются. С целью устранения выявленных нарушений в Змеиногорский городской суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на администрацию г. Змеиногорска очистить указанную территорию от отходов производства и потребления, а также принять меры, направленные на предотвращение ее загрязнения отходами производства и потребления в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Рассмотрение искового заявления и устранение выявленных нарушений находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

Змеиногорский межрайонный прокурор В.В. Евдокимов

Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера и их последствий

Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера и их последствий.

Проверкой установлено, что на территории Змеиногорского района создана муниципальная система оповещения в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вместе с тем в нарушение требований действующего законодательства, менее 65% населения муниципального образования Змеиногорский район проживают и осуществляют хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения.

Непринятие администрацией Змеиногорского района мер к модернизации муниципальной системы оповещения в целях охвата в зоне ее действия не менее 65% населения муниципального образования Змеиногорский район может повлечь нарушение прав граждан на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

С целью устранения выявленных нарушений в Змеиногорский городской суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Змеиногорского района Алтайского края и возложении обязанности устранить выявленные нарушения.

Рассмотрение искового заявления и устранение выявленных нарушений находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

Змеиногорский прокурор В.В. Евдокимов

Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведены проверки соблюдения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Установлено, что двумя хозяйствующими субъектами, расположенными на территории г. Змеиногорска не проведена инвентаризация источников выбросов, загрязняющих атмосферный воздух, отсутствуют проекты нормативов предельно-допустимых выбросов, а также не осуществлена постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес руководителей юридических лиц внесены представления. Кроме того, в отношении указанных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях предусмотренных ст.ст. 8.1, 8.46 КоАП РФ, которые рассмотрены, назначены наказания в виде предупреждения и штрафа в размере 5 тыс. рублей обоим руководителям.

Помощник Змеиногорского межрайонного прокурора Д.В. Романенко

Дело направлено в суд

Заместителем Змеиногорского межрайонного прокурора утвержден обвинительный акт в отношении неоднократно судимого жителя города Змеиногорска, который будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры с потерпевшим, причинил последнему ножевое ранение в области шеи, повлекшее за собой легкий вред здоровью. В ходе расследования по уголовному делу вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме. Действия виновного квалифицированы по ст.115 ч.2 п. «в» УК РФ. С учетом совокупности собранных по делу доказательств уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в судебный участок Змеиногорского района для рассмотрения по существу.

Заместитель Змеиногорского межрайонного прокурора, советник юстиции А.С. Плеханов

Не садитесь за руль в нетрезвом состоянии

Заместителем Змеиногорского межрайонного прокурора утверждено обвинительное постановление в отношении неоднократно судимого жителя Курьинского района, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем при наличии непогашенной судимости за преступление, предусмотренное ст.264.1 УК РФ. В ходе расследования по уголовному делу вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме. Действия виновного квалифицированы по ст.264.1 УК РФ. С учетом совокупности собранных по делу доказательств уголовное дело с утвержденным обвинительным постановлением направлено в судебный участок Змеиногорского района для рассмотрения по существу.

Заместитель Змеиногорского межрайонного прокурора, советник юстиции А.С. Плеханов

В Змеиногорском районе Алтайского края после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед работниками предприятия

Змеиногорской межрайонной прокуратурой Алтайского края проведены проверки исполнения законодательства об оплате труда.

Установлено, что работникам ООО «ТиТР» своевременно не была выплачена заработная плата за 2 месяца 2021 года. По результатам проверок в интересах работников поданы заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате, которые судом удовлетворены.

Кроме того, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, которое рассмотрено, назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 30 тысяч рублей.

После принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате полностью погашена.

Межрайонный прокурор В.В. Евдокимов

В адрес главы поселения внесено представление

Змеиногорской межрайонной прокуратурой на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением законодательства в сфере обеспечения граждан древесиной для собственных нужд.

Так в ходе проведенной проверки установлено, что администрацией одного из сельских поселений Змеиногорского района в нарушение положений ст. 8 Закона Алтайского края от 10.09.2007 № 87-ЗС «О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края» не принято решение о снятии с учета как, испытывающего потребность в древесине для собственных нужд умершего гражданина, что что повлекло в последующем получение льготной древесины иными лицами.

В связи с изложенным в адрес главы сельского поселения внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Старший помощник Змеиногорского межрайонного прокурора Дмитрий Романенко

Змеиногорский вестник