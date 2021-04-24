Змеиногорск: Кому повысят пенсии с 1 мая и кто дополнительно получит по 10 тысяч рублей

22 Апреля 2021 Кому повысят пенсии с 1 мая и кто дополнительно получит по 10 тысяч рублей

С 1 мая 2021 года в России вырастут пенсии. Не для всех. Повышение коснётся тех категорий граждан, которые не попадают под массовую индексацию. А ещё из-за майских праздников ПФР изменил график выплат пенсий в следующем месяце. Когда ждать денег, кто получит больше, а кому положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей – в материале amic.ru.

1

Кому повысят пенсии с 1 мая 2021 года?

Категорий немного. В мае увеличатся пенсии (вернее, размер доплаты к ним) у лётчиков и членов лётных экипажей. Она пересчитывается каждые три месяца. На сколько именно увеличится размер прибавки, в ПФР пока не пояснили. Но и информация об этом мало что даст: размер доплаты для каждого лётчика определяют индивидуально. Он зависит от стажа, среднего размера заработка и количества взносов в ПФР.

Бывшие шахтёры, кстати, тоже с мая начнут получать повышенную пенсию. Им выплаты тоже пересчитывают четыре раза в год. И опять же, каждому прибавку рассчитывают индивидуально.

2

И это всё? А остальные?

Большинству россиян пенсию уже проиндексировали. С 1 января увеличили размер выплат для неработающих пенсионеров. Они стали получать на 6,3% больше. А средняя пенсия в стране выросла с 16 400 до 17 443 рублей.

В феврале в России увеличили единовременную денежную выплату (ЕДВ). Соцвыплата положена более чем 60 категориям россиян, а размер пособия определяют отдельно для каждой.

А с 1 апреля в стране на 3,4% проиндексировали социальные пенсии. Это выплаты, которые назначают по старости, инвалидности или потере кормильца. Средний размер соцпенсии с 9800 рублей после индексации вырос до 10 138.

Таким образом, большинство россиян в 2021 году повышения пенсий уже дождались. Теперь выплаты пересчитывают только для отдельных категорий граждан.

3

Говорят, пенсионерам выплатят по 10 тысяч в мае. Всем?

Нет, только ветеранам Великой Отечественной войны. Для них предусмотрена специальная выплата к 9 мая. Причём раньше её каждый год назначали отдельным приказом, а с 2020 сделали ежегодной и теперь присылают одновременно с пенсией.

Майские выплаты в размере 10 тысяч рублей положены:

ветеранам и инвалидам ВОВ;

узникам концлагерей;

блокадникам;

труженикам тыла во времена ВОВ.

4

Стоп, а разве Путин не повысил пенсии?

Увы, но нет. В ходе своего послания президент осветил сразу несколько проблем, но вопросы пенсионного обеспечения так и не затронул. Хотя от Путина ждали, что он объявит об индексации пенсии работающим пенсионерам. Но вместо этого глава государства анонсировал сразу несколько новых выплат. Правда, пенсионеров ни одна из них напрямую не касается.

5

Когда ждать пенсию в мае?

Чуть раньше, чем обычно. Из-за майских праздников отделения ПФР и «Почты России» изменят график работы. Соответственно, и пенсию россиянам перечислят в другие сроки.

А платить в мае будут так:

тем, кто начисляют пенсию с 1 по 4 число каждого месяца, выдадут её за май не позднее 30 апреля;

те, кому деньги перечисляют с 5 по 7 число, получат их по обычному графику;

россиянам, которым выплачивают пенсию с 8 по 10, в мае дождутся денег с 4 по 7 число;

тем, кто получает выплату после 11 числа, пенсия придёт как обычно.

Амител

Змеиногорский вестник