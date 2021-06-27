Змеиногорск: Компания Илона Маска собирается покрыть всю планету интернетом к осени

25 Июня 2021 Компания Илона Маска собирается покрыть всю планету интернетом к осени

Компания Starlink намерена обеспечить всю Землю спутниковым интернетом к осени. О таких заявила президент SpaceX Гвинн Шотвел.

«Мы успешно развернули около 1800 спутников, и как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, у нас будет непрерывный глобальный охват», – цитирует Reuters её слова.

Президент отметила, что после корпорация займется вопросами получения разрешения на предоставление телекоммуникационных услуг в различных странах. По оценке Шотвел, в общей сложности Starlink намерена запустить в космос 12 тысяч спутников. Стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.

Сейчас Starlink предоставляет услуги связи в тестовом формате для абонентов из 11 стран. Дебютная группа спутников глобального сетевого проекта Маска была запущена в мае 2019 года.

Амител

Змеиногорский вестник