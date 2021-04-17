Змеиногорск: Коллективное обращение работников и пенсионеров СПК «Ордена Ленина колхоз им.И.Я.Шумакова»

14 Апреля 2021 Коллективное обращение работников и пенсионеров СПК «Ордена Ленина колхоз им.И.Я.Шумакова» Это письмо за подписами 215 человек, мы получили сегодня из СПК «Ордена Ленина колхоз им.И.Я.Шумакова». Согласно «Закону о СМИ», мы обязаны предоставить возможность высказывания разных точек зрения в наших СМИ и сетях. Что мы сегодня и делаем.

— В ответ на статью «Нас просто выживают»: в Алтайской глубинке разгорелся конфликт из-за жилья времен СССР и почти бездомных пенсионеров» , опубликованной в Алтапресс — мы говорим:

убедительно просим вас не вмешиваться в распоряжение собственностью СПК!!!

В 1963 году колхоз «Россия», расположенный в с.Барановка, Змеиногорского района Алтайского края на собственные средства начал строить жилье, а именно: двухквартирные дома с правом дальнейшего выкупа заселившихся в них колхозников; многоэтажные благоустроенные квартиры.

Бывший председатель колхоза, Шумаков Илья Яковлевич, известный на всю Россию, хотел создать максимально комфорные условия, прежде всего для своих работников.

Так в годы СССР в с.Барановка и с.Гальцовка появился жилой фонд принадлежащий колхозу им.И.Я.Шумакова.

Шло время, в стране произошли не малые перемены во всех сферах деятельности, которые также не обошли стороной и колхоз им.И.Я.Шумакова. Так в 2000 году, в связи с реорганизацией колхоза им.И.Я.Шумакова появился правопреемник — Элитно-семеноводческий сельскохозяйственный кооператив «Ордена Ленина колхоз им.И.Я.Шумакова» к которому и перешло право собственности на все имущество колхоза «им. И.Я.Шумакова», в том числе и жилой фонд состоящий из 28 многоквартирных домов. В квартирах проживали и проживают не только работающие в СПК и пенсионеры СПК, имеющие льготы на оплату аренды жилого помещения, но и другие категории сельских жителей. Квартплата была номинальная, но, несмотря на это всё, содержание, уплату налогов и т.д. взяло на себя СПК, на протяжении 20 лет. Но не всё было так гладко и спокойно в работе СПК.

С 2012 года и по настоящее время, пенсионер Владимир Козырев, занимающий одну из квартир, систематически пишет жалобы в прокуратуру, администрации района и края, даже в аппарат Президента РФ, на руководство СПК, то по вопросу неправомерного правобладания им жилья, то на неправильное содержание жилья, то на неуплату налога на имущество СПК. Уж очень ему хотелось зацепиться за какой ни будь пунктик закона, который позволит ему стать собственником занимаемого жилого помещения, поэтому он не брезгует голословными обвинениями. Да, вот только никак он не может понять, что это жилье уже имеет собственника – ЭС СПК «Ордена Ленина колхоз им.И.Я.Шумакова», так как хозяйство имеет частную форму собственности. После публикации на официальном сайте местной газеты «Змеиногорский вестник» статьи под названием: ««Нас просто выживают»: в алтайской глубинке разгорелся конфликт из-за жилья времен СССР», работники и пенсионеры СПК были очень возмущены таким поведением Козырева, а так же пришли в недоумение почему корреспондент ИД «Алтапресс» Анна Недобиткова, в публикации описывает позицию одной стороны конфликта – Козырева В.М., почему не разобралась и адекватно не оценила суть и глубину проблемы? Тем самым разбив жителей села на два лагеря.

Сотрудники СПК, а их около 250 человек, и около 150 человек пенсионеров, требуют защиты имущества СПК. А ведь в их числе тоже есть и заслуженные работники, и почётные жители села и района и обладатели государственных наград и медалей, ветераны труда, все они задаются вопросом, неужели они не достойны выразить свое мнение, ведь они не педагоги и не работники бюджетной сферы, а обычные труженики села, работяги. Мы никого не принуждаем занимать наши квартиры. И если вас не устраивают предложенные нами условия, просто освободите жильё и перейдите в социальное.

Также имеется официальное решение правления СПК о выселении Козырева В.М. из занимаемого жилья, на этом основании подано исковое заявление в Змеиногорский суд. В этом отзыве «спковцы» обращаются не только к Козыреву В.М., и его единомышленникам (кстати говоря которых в разы меньше чем 60 человек), но и к органам власти и сотрудникам полиции и прокуратуры, с просьбой остановить возникший конфликт. Кто дал право Козыреву стучаться в каждую квартиру с вопросом имеет ли льготу квартиросъёмщик или нет?

В противном случае мы будем вынуждены массово защищать свое имущество. Разве вам не ясно, что действия Козырева В.М. могут привести к общественным разногласиям не только в форме «душевной переписки». А свою позицию мы будем отстаивать до конца в суде, ведь никто не имеет право запретить распоряжаться законно принадлежащим собственнику его имуществом. Мы, нижеподписавшиеся, требуем немедленного опровержения статьи основанной на непроверенных фактах, опубликованной в ИД «Алтапресс». И еще раз основываемся на законодательство РФ о том, что собственники (коими мы и являемся), вправе распоряжаться своим имущество по своему усмотрению.

От редакции: сканы оригиналов 215 подписей жителей сел и работников СПК находятся в распоряжении редакции «ЗВ». Подписи продолжают поступать.

Змеиногорский вестник