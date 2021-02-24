Змеиногорск: Когда Великий пост в 2021 году

20 Февраля 2021 Когда Великий пост в 2021 году

Великий пост – самый важный, самый строгий и долгий в Православной церкви. В течение 48 дней верующие ограничивают себя в пище, развлечениях, отказываются от многих привычных вещей. Зачем это нужно, когда он наступает в 2021 году и что нельзя делать в Великий пост – читайте в материале amic.ru.

1

И когда начнется Великий пост в 2021 году?

Даты начала и окончания Великого поста каждый год разные, так как зависят от Пасхи. Начинается он в понедельник, за семь недель до Пасхи и заканчивается в субботу, перед этим светлым праздником. В 2021 году Великий пост начнется с 15 марта и продлится по 1 мая.

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В чем суть Великого поста и зачем он нужен?

Великий пост делится на две неравные части – святую Четыредесятницу и Страстную седмицу. Первая часть – святая Четыредесятница – называется так, потому что длится сорок дней в память о сорокадневном блуждании израильтян по пустыне, 40-дневном посте пророка Моисея и 40-дневном посте Иисуса Христа также в пустыне. Страстная седмица – седьмая неделя Великого поста – установлена в память о страданиях Иисуса в последние дни его земной жизни.

Суть Великого поста – показать, что дух сильнее тела. Именно поэтому верующие в этот период отказываются от вкусной пищи, лишают себя житейских удобств, развлечений, супружеской близости. Стараются провести время в глубоком самопознании, покаянии, борьбе со страстями и духовном очищении.

3

Что нельзя есть во время Великого поста, а что можно?

Согласно Церковному уставу, в Великий пост запрещено употреблять продукты животного происхождения – молоко, мясо, яйца. Также к числу запретных относится и рыба. Но для нее сделано послабление: дважды в пост ее все же можно есть – в Благовещение Пресвятой Богородицы и в Вербное Воскресенье.

Растительное масло в Великий пост добавлять в еду можно, но преимущественно по выходным и в несколько будних дней. Алкоголь пить нельзя, за исключением праздников или выходных, когда разрешено немного вина.

Пища постящегося должна быть недорогой, простой и состоять в основном из круп, овощей, фруктов, сухофруктов, грибов, орехов. В то же время пост – это не строгая диета и сидеть впроголодь в этот период совсем не нужно.

4

Нужно ли готовиться к Великому посту?

Врачи-диетологи говорят, что да, подготовиться нужно. Например, за несколько дней до поста нужно включать в свой рацион больше салатов и овощей. Ведь в период Великого поста долгое время основной пищей будут как раз продукты с большим количеством клетчатки.

5

Что нельзя делать во время Великого поста?

Помните, что пост – это в первую очередь время духовного совершенствования.

В Великий пост следует избегать гнева, злобы и раздражительности. Нельзя также совершать отрицательные поступки, делать злые дела, быть в плохом настроении.

В это время стоит отказаться от всех пагубных привычек и страстей, то есть не стоит курить, выпивать, прелюбодействовать.

Церковь не рекомендует веселиться, посещать вечеринки и другие увеселительные мероприятия. Лучше все свободное время потратить на молитву и борьбу со страстями.

Во время Великого поста нельзя вступать в брак и венчаться. Праздновать все торжества следует после завершения поста.

6

Кому разрешены послабления во время Великого поста?

Беременным, больным, служащим, детям. Важно, что эти послабления касаются только пищи, а смысл Великого поста не в том, чтобы изнурить свой организм отказом от еды. Пост – это все-таки время борьбы со страстями, период усиленной молитвы, покаяния и совершения добрых дел.

Амител

Змеиногорский вестник