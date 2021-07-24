Змеиногорск: Когда в душе ты Людовик XIV. Дом задержанного главы ГИБДД Ставрополья высмеяли в Сети

21 Июля 2021 Когда в душе ты Людовик XIV. Дом задержанного главы ГИБДД Ставрополья высмеяли в Сети 20 июля в Ставропольском крае были задержаны начальник управления ГИБДД Алексей Сафонов и более 35 его подчинённых. Полицейским вменяется организация банды, взяточничество, превышение полномочий. СК возбудил уголовное дело о получении взятки на сумму более 19 млн рублей, – пишет «Газета.ru». В домах задержанных проводятся обыски. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн опубликовал в своём телеграм-канале снимки скромного жилища Алексея Сафонова. На них можно увидеть богатый интерьер особняка, в духе королевских дворцов, покрытые позолотой мебель, сантехнику и предметы декора. В соцсетях убранство уже назвали «цыганщиной» и полной безвкусицей.

А кое-кто торжественно обещает, что став миллионером, дома золотые унитазы устанавливать не станет!

https://www.amic.ru/news/486490/

Змеиногорский вестник