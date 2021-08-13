Змеиногорск: Когда Медовый Спас в 2021 году, какие у него традиции и почему его считают маковым

10 Августа 2021 Когда Медовый Спас в 2021 году, какие у него традиции и почему его считают маковым

Медовый Спас – первый из трёх летних Спасов, которые имеют большое значение для христиан. После этого праздника пчеловоды начинали собирать мёд и освящали его в церкви. Считалось, что такой мёд особенно полезен для здоровья. Когда будет Медовый Спас в 2021 году, почему его называют Маковым и какие традиции нужно соблюдать в этот день, чтобы изменить жизнь к лучшему, – читайте в материале amic.ru.

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Когда отмечают Медовый Спас в 2021 году?

В 2021 году отмечать Медовый Спас будем 14 августа, в субботу. Дата этого праздника фиксированная и не меняется. А также совпадает с началом Успенского поста – самым коротким, но очень строгим.

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Почему праздник называется Медовый Спас?

Медовый Спас – это народное название праздника. По одной из версий, слово «спас» произошло от слова «запасаться» (в данном случае мёдом), а по другой – праздник так нарекли в честь Иисуса Христа, то есть Спасителя.

В церковном календаре этот день и вовсе значится как Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Его установили ещё в IX веке в Константинополе. Тогда ежегодно 14 августа (по старому стилю 1 августа) часть креста, на котором по преданию был распят Иисус Христос, приносили в храм Святой Софии. Люди прикладывались к святыне, пили освящённую воду и таким образом исцелялись от болезней.

Также в православном календаре в этот день начинается Успенский пост, совершается празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, вспоминают святых мучеников Маккавейских из Ветхого Завета. По-другому этот день в народе называют Мокрым Спасом, Спасом на воде, Маковеем (причём последнее связано как с мучениками, так и маком, который вызревает к этому периоду).

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А при чём здесь мёд?

Медовым первый Спас называют потому, что к этому времени соты в ульях были уже наполнены, и пасечники приступали к его сбору. По традиции утром пчеловоды выбирали самый богатый улей, «выламывали» из него соты и несли их в церковь, чтобы священник благословил новый урожай. Часть освящённого меда отдавали священникам. Кроме того, мёдом делились с нищими, которые в этот день поздравляли пчеловодов, и с детьми – они, зная о традиции, прибегали на пасеки. «На первый Спас и нищий медку попробует!» – говорили в народе.

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Как отмечали Медовый Спас?

В этот день отменяли работы в поле и дома, старались весь день провести с близкими. Например, было принято всей семьей ходить купаться в ближайший водоём. Славяне верили, что если в этот день окунуться в воду, то можно избавиться от грехов и болезней. Потому этот Спас ещё называли Мокрым. А вот после этого дня старались больше не купаться. Также 14 августа было принято святить новые колодцы и очищать старые.

Так как Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста, то мясо, жирную еду и алкоголь есть было нельзя. Пекли в этот день постное печенье – шулики, которое сверху поливали мёдом, а также делали разную выпечку с маком. Кстати, трапезу в Медовый Спас начинали с ложки мёда. А перед этим загадывали желание, которое, как считали на Руси, обязательно должно сбыться. Но шумные празднества и гулянья в этот день устраивать запрещалось. Ведь пост – это момент единения с Богом, поэтому веселье в это время не приветствовалось.

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Приметы и поговорки на Медовый Спас

Если подать мёд или деньги нищему у церкви, то будут прощены грехи.

Если в этот день идёт дождь – значит, целый год не будет лесных пожаров.

Ласточки и стрижи улетают на юг – ночи станут холоднее.

Если праздновать этот день шумно, можно пчёл напугать и урожая в будущем году лишиться.

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Какие ещё бывают Спасы?

Помимо Медового есть также Яблочный и Ореховый Спасы. Их также празднуют в августе. В этом году они выпадают на 19 и 29 августа.

Амител

Змеиногорский вестник