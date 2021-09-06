Змеиногорск: Когда и на сколько увеличат материнский капитал на первого и второго ребёнка?

3 Сентября 2021 Когда и на сколько увеличат материнский капитал на первого и второго ребёнка?

Размер материнского капитала увеличится в 2022 году, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Размер индексации составит порядка 3,8%. Сколько будут платить за рождение или усыновление первого и второго ребёнка, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

1

Сколько составит материнский капитал за первого ребёнка в 2022 году?

Размер материнского (он же семейный) капитала в России с 1 января 2022 года на первенца составит 503 237 рублей. Сейчас при рождении первого ребёнка семьям выплачивают 483 800 рублей. Таким образом, с нового года сумма увеличится на 19 437 рублей.

Напомним, материнский капитал за первого ребёнка в РФ ввели в 2020 году. Выплаты положены на первенцев, рождённых или усыновлённых с 1 января 2020 года.

2

Сколько составит материнский капитал на второго ребёнка в 2022 году?

665 009 рублей. По сравнению с 2021 годом размер выплаты станет больше на 22 600 рублей: сейчас за второго ребёнка россияне получают 639 400 рублей. Но это при условии, если семья не оформляла материнский капитал за первенца.

Если же оформила, то доплата за второго ребёнка в 2022 году составит 161 772 рубля.

3

Что-то я запутался. За какого ребёнка в нашей стране выдают маткапитал и сколько это в деньгах?

На самом деле всё просто. До 2020 года материнский (семейный) капитал в России выдавали семьям, которые родили или усыновили второго ребёнка в период с 2007 по 2019 год включительно.

А с 2020 года по распоряжению президента Путина материнский капитал оформляют за первого ребёнка, а за второго доплачивают – при условии, что первый ребёнок родился или был усыновлён не раньше 1 января 2020 года.

То есть, получается, что если первый ребёнок родился до 2020 года, а второй – после, то семье положен материнский капитал за второго ребёнка.

Если же оба ребёнка родились после 2020 года, то семье положен материнский капитал за рождение первого, а за второго – доплата, которая в 2022 году составит 161 772 рубля.

И каждый год эти суммы индексируют на уровень годовой инфляции.

4

А мы часть маткапитала уже потратили. Оставшуюся сумму проиндексируют?

Да. Волноваться вам не о чем. Материнский капитал проиндексируют для всех: как для семей, которые совсем не пользовались маткапиталом, так и для тех, кто уже потратил его часть. Узнать остаток средств можно в личном кабинете на сайте ПФР, если вы зарегистрированы на портале «Госуслуги».

5

А если у меня родился третий ребенок, мне материнский капитал положен?

В отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю поясняют: деньги можно получить за рождение третьего или любого последующего ребёнка, но при условии, что до этого право на материнский капитал не оформлялось или не возникало.

Если федеральный маткапитал вы уже получали, то при рождении (усыновлении) третьего ребёнка вы можете рассчитывать только на региональный материнский капитал. В 2021 году в Алтайском крае его размер составляет 57 603 рубля. Чтобы его оформить, необходимо обратиться в отделение соцзащиты или МФЦ.

6

Кто может оформить материнский капитал?

На материнский капитал имеют право:

– женщины, родившие или усыновившие второго или третьего ребёнка с 1 января 2007 года;

– женщины, родившие или усыновившие первого ребёнка с 1 января 2020 года;

– отцы – единственные усыновители второго и третьего ребёнка по решению суда после 1 января 2007 года;

– отцы, которые усыновили первого ребёнка по решению суда после 1 января 2020 года;

– отцы, если мама ребёнка умерла или её лишили родительских прав.

Кстати, с 15 апреля 2020 года сертификат оформляется автоматически. Сведения о рождении или усыновлении ребёнка поступят в ПФР из ЗАГСа, поэтому никуда обращаться с заявлением не потребуется. Данные об оформлении сертификата можно посмотреть в личном кабинете на сайте ПФР или на портале «Госуслуги».

7

Как менялась сумма маткапитала?

Индексация маткапитала происходит автоматически на размер годовой инфляции. Единый показатель годовой инфляции рассчитывается ежегодно Министерством труда и социальной защиты населения РФ. В декабре 2016 года был подписан закон, приостанавливающий индексацию материнского капитала до 1 января 2020 года. Начиная с 2008 года размер материнского капитала был следующим:

2008 год – 276 250 рублей;

2009 год – 312 162 рубля;

2010 год – 343 578 рублей;

2011 год – 365 698 рублей;

2012 год – 387 640 рублей;

2013 год – 408 960 рублей;

2014 год – 429 408 рублей;

2015 год – 453 026 рублей;

2016 год – 453 026 рублей;

2017 год – 453 026 рублей;

2018 год – 453 026 рублей;

2019 год – 453 026 рублей;

2020 год – 466 617 рублей на первенца и 616 617 рублей при рождении второго ребёнка;

2021 год – 483 800 рублей при рождении первого ребенка, 639 400 рублей при рождении второго.

Амител

Змеиногорский вестник