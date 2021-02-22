Змеиногорск: Когда будет тепло в квартире у Маргариты Павловны Фадиной?

19 Февраля 2021 Когда будет тепло в квартире у Маргариты Павловны Фадиной? Сегодня в квартире этой жительницы села Староалейское, как и у ее соседей, термометр не поднимается выше 14-15 градусов. (Смотрите нижнее фото).

В квартире Маргариты Павловны Фадиной, ветерана труда, женщины солидного возраста просто холодно! По полученной нами информации котельная работала ночью, но результаты, как видите – не высоки. Работы по установке дымососа закончились вчера в 19.30. Затем случилось три прорыва на теплосетях, работы закончили ближе к 24 часам. Но, к сожалению, температуру «нагнать» пока не вышло. И кто знает, когда в квартире ветерана и других жителей села Староалейское будет тепло? Они имеют право на достойные условия жизни!

Краевые структуры власти внимательно следят за ситуацией в Третьяковском районе. Информацию от ЦУРа мы опубликуем позднее.

Змеиногорский вестник