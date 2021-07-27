Змеиногорск: КЛУБЫ КХЛ ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ СЕЗОНУ

23 Июля 2021 КЛУБЫ КХЛ ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ СЕЗОНУ

Отсутствие матчей совсем не означает отдых для спортивных аналитиков. Межсезонье — главное время для комплектования команды, а прогнозы на хоккей во многом определяются именно составами. Так что летом все очень внимательно следят за переходами игроков.

Родион Амиров еще минимум год будет играть за “Салават Юлаев”. “Торонто” выбрал его на драфте 2020 года под 15-м номером и вторым среди россиян, но не торопится звать молодого (19 лет) хоккеиста в основной состав. Еще сезон в КХЛ для карьеры Амирова выглядит предпочтительнее игры в одной из низших американских лиг.

Не летит за океан и Николай Голдобин. После нескольких лет кочевания между НХЛ и АХЛ форвард вернулся в Россию и в ближайший год будет защищать цвета магнитогорского “Металлурга”.

А вот Владимир Ткачев твердо настроен добиться успеха в НХЛ. Последний год он играл за СКА и весьма успешно (38 очков в 45 играх последнего сезона), но решил, что ему нужен другой вызов. Теперь он игрок “Лос-Анджелес Кингз”.

Эрик О’Делл поменял “Сибирь” на московское “Динамо”. Прошлый сезон канадец не сможет занести себе в актив, всего 9 матчей и три очка, но тренер “Динамо” Алексей Кудашов верит в хоккеиста. По его словам, О’Делл способен усилить любую тройку нападения и особенно хорош на точке вбрасывания.

“Куньлунь” пока остается среди слабейших клубов КХЛ, но продолжает строить команду с национальным колоритом. Помимо продления контракта с американцем Джейком Челиосом клуб вернул из ВХЛ Яна Ху и Зака Юйэня, ранее уже выступавших за главную команду, но без особого успеха. Также “Куньлунь” подписал сразу трех вратарей.

Степан Фальковский поменял родной Минск на Санкт-Петербург. Над предложением армейцев защитник не особо раздумывал и с готовностью присоединился к команде, способной выигрывать у любого соперника.

ЦСКА может во второй раз удивить КХЛ и не только. После неудачи в финале Кубка Гагарина клуб уже сделал большую перестановку, назначив главным тренером Сергея Федорова. А теперь хочет вернуть из НХЛ одного из главных творцов успеха 2018/2019 года Кирилла Капризова. Тогда форвард стал лучшим снайпером чемпионата (30 шайб) и набрал 14 очков в плей-офф. За океаном у Капризова также все складывается отлично и “Колдер Трофи” лучшего новичка — наглядное тому подтверждение. Сейчас ЦСКА, по слухам, рассчитывает перевесить НХЛ-овскую славу солидным контрактом, хотя в “Миннесоте” не верят, что хоккеист покинет клуб.

Змеиногорский вестник