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Змеиногорск: Клев будет, но только на следующей неделе

Мар 15, 2021
ГОРНЯК22 16.03.2021

11 Марта 2021 Клев будет, но только на следующей неделе Весна – время, когда рыбаки ради улова «встают на тонкий лед», но стоит ли вообще это делать? Мы заглянули в прогноз на сайте «Календарь рыболова».
Согласно прогнозу, размещенному на сайте kalendar-rybolova.ru в городе Змеиногорске и его окрестностях на этой неделе из-за постоянных перепадов давления на хороший клев можно не рассчитывать, а вот на следующей неделе с понедельника по четверг будет ловиться рыбка «большая и маленькая». Кстати, согласно, лунному календарю именно эта неделя и является наилучшей для рыбалки в этом месяце.
Верить прогнозу или нет решать вам. Но если вы все-таки решитесь пойти на рыбалку, мы настоятельно рекомендуем следить за своей безопасностью и соблюдать все меры предосторожности. Помните, жизнь и здоровье важнее любого улова!

Змеиногорский вестник

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