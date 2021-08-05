Змеиногорск: Кипр ввел новые ограничения для туристов

2 Августа 2021 Кипр ввел новые ограничения для туристов С 1 августа на Кипре — новые ограничения для невакцинированных от коронавируса. Меры касаются как местных, так и туристов, передает ТАСС.

Вдобавок к тестам, требующимся для въезда на Кипр, туристам теперь через неделю пребывания на острове в обязательном порядке придется проходить новый тест на COVID-19. Это требование не распространяется только на тех, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом в течение последних 180 дней

Вернувшимся домой из заграничных поездок киприотам с этого дня после сдачи диагностического анализа в аэропорту нужно будет на трое суток уйти на самоизоляцию, а потом пройти еще один тест за свой счет.

https://altapress.ru/turizm/story/kipr-vvel-novie-ogranicheniya-dlya-turistov-290742

Змеиногорский вестник