Змеиногорск: «Катастрофически»: на Алтае взлетела нагрузка на ковидные госпитали и «скорую»

1 Июля 2021 "Катастрофически": на Алтае взлетела нагрузка на ковидные госпитали и "скорую"

Главный врач ковидного госпиталя устроил выговор антипрививочникам и порекомендовал не питать иллюзий «молодым и здоровым»

Из 420 свободных коек в ковидном госпитале, развернутом на базе новоалтайской горбольницы, заполнены 427 – люди лежат уже в коридорах. Об этом «Толку» сообщил главврач медучреждения Константин Федорюк. Почти половина пациентов находятся на кислороде, 12 человек – в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи боятся, что дальше будет хуже. «Толк» проехал по четырем крупным медучреждениям Барнаула и Новоалтайска, чтобы посмотреть, выстроились ли уже очереди из скорых в госпитали.

«Главное, не оказаться в реанимации»

«Мы в шоке, у нас перегрузки. Мы опять закрыли свои отделения и не принимаем тех, кто мечтал о плановой помощи», – заявляет главврач ковидного госпиталя в Новоалтайске Константин Федорюк.

Врач рассказал «Толку», что люди уже заполняют коридоры и продолжают поступать.

«12 пациентов в реанимации в тяжелом состоянии. И я вас уверяю, что тяжелого состояния достигнут большое количество поступивших пациентов. Это такой «жесткий» октябрь 2020 года. Боимся, что дальше будет хуже, пока что ситуация разворачивается катастрофически», – делится главврач.



Ковидный госпиталь в Новоалтайске

Фото: Виталий Барабаш

Федорюк рассказал, что среди почти 200 пациентов, которые поступили в первые дни после открытия ковидного госпиталя, он насчитал всего шесть привитых пациентов. Причем вакцинированные находились в состоянии средней тяжести.

«Им даже не требовалась госпитализация, они могли бы находиться на амбулаторном лечении, просто перестраховались», – заявил врач.

По его словам, госпиталь «завален» непривитыми пациентами. И сейчас ситуация кардинально отличается от той, которая была в 2020-м: большинство зараженных – это люди 25-40 лет.

«И все они удивляются, что так сильно заболели. И все говорят, что «а я не думал, что со мной это произойдет». Антипрививочники довели до того, что надо останавливать плановую помощь, потому что куча пациентов, которые после каких-либо плановых оперативных вмешательств едут сразу в ковидные госпитали», – рассказывает Федорюк.



Ковидный госпиталь в Новоалтайске

Фото: Виталий Барабаш

Среди тех, кто находится на кислороде, немало «молодых и здоровых», обращает внимание врач.

«Поступают здоровые, некурящие, непьющие, без сопутствующих патологий. И в реанимации. Например, там молодой крепкий парень 29 лет. Не надо питать иллюзий. Нет ни одного эффективного лекарства, и не надо ждать, что вы точно выживете. Кроме собственного иммунитета, антител, ничего не поможет», – считает Федорюк.

Всем, кто наблюдает за вакцинацией и выжидает подходящего момента, врач говорит: «Главное, пока ты ждешь, не оказаться в реанимации».

«Некоторые непривитые говорят: «У нас свое мнение о вакцинации». А зачем они со своим мнением поступили в наш госпиталь? Мы, привитые, ходим их лечим. Наше мнение про прививки услышьте уже, в конце-то концов!» – просит глава ковидного госпиталя.

Мест нет

По данным «Толка», горбольница № 5 (РТП) заполнена. Реанимации забиты пациентами, свободных мест практически нет, скорые привозят сюда больных не так часто, как в другие медучреждения, например в госпиталь ветеранов войн.

Косвенно загруженность горбольницы № 5 подтверждает ответ минздрава Алтайского края от 25 июня. Тогда в ведомстве «Толку» сообщили, что в Барнауле осталось всего 65 свободных мест в ковидных госпиталях города, но ни одной свободной койки в РТП.



Главный ковидный госпиталь края. РТП

Фото: Виталий Барабаш

70 неотложек

Это медучреждение вновь развернули как ковидный госпиталь 26 июня, в этот же день сюда приехало около 40 машин скорой помощи, рассказали «Толку» сотрудники больницы.

Сейчас, по их словам, за сутки к ним приезжает в среднем порядка 60 карет скорой. Например, за 28 июня было около 70 неотложек. За 30 минут, которые мы провели рядом со въездом на территорию госпиталя, подъехало четыре бригады.



Скорая помощь

Фото: Виталий Барабаш

Как пояснили «Толку» в минздраве региона, за последнюю неделю нагрузка на скорую в Барнауле увеличилась на 14-15%. До подъема заболеваемости было 700-800 вызовов в сутки, сейчас – около 1,1 тыс.

По данным на 28 июня, количество обращений в регионе также выросло.

«В Алтайском крае было 1,1–1,2 тыс. вызовов в сутки, стало 1,4-1,5 вызовов. С октября по ноябрь 2020 года количество обращений в единую диспетчерскую службу скорой медицинской помощи увеличилось более чем в 1,5 раза и превышало 3 тыс. в сутки», – уточнили в профильном ведомстве.

Число КТ выросло на треть

За 30 минут рядом с Диагностическим центром региона мы насчитали шесть карет скорой помощи. Именно в этом учреждении проводят наибольшее число КТ-исследований.

Согласно данным, предоставленным «Толку» минздравом края, за неделю количество КТ-диагностик на Алтае выросло почти на треть.

Так, в начале июня в крае проводили по 50-70 КТ в сутки, с увеличением роста заболевших коронавирусом объем диагностики вырос, и на 21 июня уже составил около 200 КТ ежесуточно, сегодня в среднем в регионе делают около 300 КТ.



Скорая помощь

Фото: Виталий Барабаш

«Сотрудники структурных подразделений Диагностического центра края, в которых проводятся обследования пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию («красная зона»), работают круглосуточно. В среднем они делают около 150 КТ в сутки из 300 выполняемых в Алтайском крае», – заявили «Толку» в профильном ведомстве.

Напомним, во время подъема заболеваемости осенью 2020 года на Алтае увеличилась нагрузка на аппараты КТ для раннего выявления внебольничных пневмоний. Основной объем тогда пришелся на краевой Диагностический центр. Так, 22 сентября там провели 332 исследования при максимальной нагрузке аппарата в 100 исследований.

ТОЛК

Змеиногорский вестник